Ser Lgbtiq+ no es delito: Más de 130 ONG exigen libertad plena para los 33 de Valencia

Más de 130 organizaciones venezolanas e internacionales exigieron justicia y libertad plena para los 33 hombres detenidos por su orientación sexual en Valencia.

Bajo la consigna ser Lgbtiq+ no es delito, el grupo rechazó la “detención arbitraria” de estos 33 ciudadanos y pidió el cese de la “criminalización” contra este colectivo.

“Rechazamos la detención arbitraria e irregular de 33 hombres gais-bisexuales en una sauna del estado Carabobo, Venezuela, el escalamiento de la política de homofobia de Estado y de algunos medios de comunicación contra las personas Lgbtiq+. El Observatorio Venezolano de Violencias Lgbtiq+ se suma a las organizaciones y exigimos justicia para los 332, se lee en el sitio web de esta organización, una de las que suscribió el comunicado.

En el documento que firmaron 136 ONG le exigen al Estado garantizar la “protección, integridad física y psicológica y el otorgamiento de libertad plena a los 33 hombres gais-bisexuales detenidos, así como el sobreseimiento a la causa penal, investigación al fiscal y juez de la causa e investigación contra funcionarios policiales involucrados en este caso”.

Alertaron también que estas detenciones arbitrarias e irregulares y la judicialización de los 33 hombres en Venezuela motivadas por la orientación sexual se pudieran convertir en un “patrón criminalizador de la población Lgbtiq+”, lo que contradice lo establecido en la Constitución (…) “y los acuerdos y tratados sobre derechos humanos suscritos por la nación”, dice el texto.

Además se condenó el “escalamiento de la política de homofobia de Estado” y el tratamiento de los hechos en algunos medios de comunicación locales.

Por otra parte se solicitó a los órganos de Naciones Unidas y otros organismos competentes que se “activen los mecanismos de protección y seguridad a las personas Lgbtiq+”.

“Perseguir y discriminar con base en la orientación sexual e identidad de género viola las garantías constitucionales y constituye una violación a derechos humanos. Todas las personas son iguales ante la ley y al mismo tiempo somos distintas de manera individual. No existe una única forma de sentir y amar, y tal diversidad no constituye delito, ni podría justificar detenciones arbitrarias, violencia o negación de derechos”, expresa el comunicado.

Las irregularidades del caso de los 33

El texto de las ONG recuerda cómo ocurrieron los hechos. El pasado 23 de julio funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana allanaron de “manera arbitraria e irregular” una sauna privado para hombres homosexuales-bisexuales localizado en Valencia, estado Carabobo.

En el procedimiento detuvieron sin orden judicial ni de captura a 33 hombres adultos gais y bisexuales, tras alegar que supuestamente recibieron una denuncia anónima por contaminación sónica. El acta policial reflejó que no había menores de edad ni sustancias ilícitas.

Varios de los detenidos además revelaron que los funcionarios que participaron en el procedimiento les exigieron pagar de 500 a 1.000 dólares americanos para liberarlos.

Las ONG denuncian que no se garantizó la protección de la privacidad, identidad e integridad a los 33 detenidos.

“Los sometieron al escarnio público por ser homosexuales, mostraron públicamente sus rostros, nombres y apellidos, cédulas de identidad, fotografías, celulares y condones, informaron que uno de los detenidos tenía el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y que algunos teléfonos personales mostraban contenido sexual, como pruebas del supuesto delito cometido”, expresaron.

Los afectados estuvieron por más de 48 horas en el Delegación de Los Guayos en Valencia, en las que no les permitieron hablar con sus familiares y abogados.

El miércoles 26 de julio en la noche la jueza Marialba Villarreal del tribunal del Palacio de Justicia del estado Carabobo admitió la imputación del Ministerio Público con los delitos “ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica”.

Solo 30 de los 33 hombres fueron excarcelados con régimen de presentación cada 30 días, en el lapso de 6 meses, para efectuar el juicio y otorgar libertad plena. Mientras que los otros tres quedaron apresados, les exigen la presentación de fiadores “y fueron trasladados a una celda con delincuentes comunes”.

El Estado debe respetar la Constitución y los DD HH

Las ONG firmantes exigieron al Estado venezolano que garantice el artículo 332 de la Constitución venezolana (CRBV), que establece que los cuerpos de seguridad ciudadana deben respetar la dignidad y los derechos humanos sin discriminación.

“Destacamos que un grupo de personas adultas mayores de edad con el consentimiento de las partes que se reúnan en un lugar privado de manera privada con fines lícitos, de expansión e incluso sexuales, donde no se evidencie el ofrecimiento de material grabado de forma pública y a la venta, NO constituye delito alguno, por lo tanto no se considera ultraje al pudor ni tampoco agavillamiento”, aclaran.

A continuación, las ONG que suscribieron este pronunciamiento:

AC Orgullo LGbtiq+ Venezuela

AC Venezuela Igualitaria

Accsi Acción Ciudadana Contra el Sida

Acceso a la Justicia

Acción Solidaria

Acción Triángulo

Adham Asociación de Derechos Humanos Amigos de Margarita

AID FOR AIDS Venezuela

Aliança Nacional Lgbti+

Alianza Lambda de Venezuela Asociación Civil

Alianza Social Lgbtiq – Corporación Stonewall Colombia

Alvida

Ambar Asociación Civil

Amor sin límites Arnosisis

Asociacion de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual

Asociación Civil Alianza por Venezuela

Asociación Civil Impulsó Vital Aragua Aciva

Asociación Civil Kapé Kapé

Asociación Civil Mujeres en Línea

Asociación Civil Nunca Dejes de Soñar

Asociación LGTB Arcoiris de Honduras

Asociación Silueta X

Asovida Mérida

Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA)

Bloque Socialista de Liberación Homosexual

Cadef (Centro de Acción y Defensa)

Caleidoscopio Humano

Campo

Cátedra Cultura de Paz ULA

Cátedra de DD HH de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado

Centro de Atención Integral Psicopedagogica Individual (Caipi)

Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos Cedesex

Centro de Justicia y Paz

Centro Lgbtiq+ de Mérida

Chaskicleta Arica

Cinemateca Pedro Zerolo

Círculos Femeninos Populares (CFP)

Civilis Derechos Humanos

Clima21

Coalición de Jóvenes Positivos de Venezuela

Coalición Parque Corredor Homero

Colectiva MIAU

Colectivo Marcha del Orgullo Lima – Perú

Comisión de la Universidad de los Andes contra la Violencia de Género (ULA Mujer)

Comunidad de Estudios Chawpi Atuk

Comunidad Luterana del Perú

Coordinadora Iberoamericana contra el Racismo, Antisemitismo e Intolerancia

Diverlex Diversidad e Igualdad a Través de la Ley

Dignidad LGbtiq Venezuela

Edepa A.C.

Ejército Emancipador

Epikeia Derechos Humanos

Espacio Inclusivo

Espacio Público

Faldas-R

Felinxs Disidentes

FOCO Lgbtiqa+

Funcamama

Fundación Academia Armif

Fundación Acción Positiva por la Vida

Fundacion Aguaclara

Fundación Centro Comunitario para la Cooperación y el Aprendizaje Juventud Preventiva

Fundación de Familiares y Amigos por la Diversidad Sexual de El Salvador, de la mano contigo

Fundación Ejército Emancipador

Fundación Igualdad LGBT

Fundación Mavid Carabobo

Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer

Fundación Pedro Zerolo

Fundamujer

FundaRedes

Fundehullan Género Conciencia

Gestos – HIV, Comunicación y Género

Gobiérnatec

Grupo Dignidade Paraná Brasil

Hope of Justice International

Humano Derecho Radio Estación

inclusi.ve

Iniciativa de Inclusión Social A.C. (Incluso)

Instituto para el Desarrollo Humano – Bolivia

Intersex Venezuela

IPYS Venezuela

ITPC Latca Perú

Joven Pride

Juntos por la Vida, Arica, Chile

Kimirina

LABO Ciudadano

Laboratorio de Paz

Las Comadres Púrpuras

Liga Merideña Contra el Sida

Lugasida

Marcha del Orgullo Lgbtttiqa+ de la Ciudad de México

Monitor Social A.C.

Movimiento Creando Ciudadanos (Mocreci)

Movimiento de Mujeres Positivas MM+

Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, A.C.

Movimiento Por la Democracia (MPD)

Movimiento Somos

Mujeres en Lucha

MulierObetica

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes

Observatorio de Derechos Lgbtiq+ de Venezuela

Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD)

Observatorio Venezolano de Prisiones

Observatorio Venezolano de Violencias Lgbtiq+

Odevida, Capítulo Venezuela

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Okay, no

Onda Feminista

ONG Diversa Patagonia

ONG Hombres por la Equidad e Igualdad

ONG Red Reto

Organización StopVIH

País Plural

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)

Promedehum

Plataforma de Ayuda a Venezuela

Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos

Red Juvenil Cultura de Paz y VIH

Red Venezolana de Gente Positiva

Redes Ayuda

Renupaz

Resonalia Revolución Iridiscente

Red Europea Stop Crímenes de Odio

Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

TicOsos

Tinta Violeta

Trabajo Organizado por los Derechos Sexuales Todas Perú

Trans AFAB Venezuela

Transparencia Venezuela

Transvenus de Venezuela

Un Mundo Sin Mordaza

Una Ventana a la Libertad

Unión Afirmativa

Uquira

Vaqueros CDMX

Venezuela Diversa A.C.

Visibles Venezuela

Voto Joven