Docentes universitarios exigen recuperación de infraestructuras y mejoras salariales

Este 5 de diciembre en el marco de la conmemoración del Día del Profesor Universitario, docentes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), Universidad de Oriente (UDO) y Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo) salieron a protestar para exigir la recuperación de infraestructuras en las universidades y mejoras salariales.

La convocatoria inició con el canto del himno nacional y el gremio recordó la lucha que han dado desde principios de año para exigir un aumento salarial. En este sentido, recriminaron que el Estado gaste recursos en encendidos navideños, eventos, consultas electorales y no en el área de educación.

“Tenemos unas universidades que tienen cerrados sus centros de investigación. No hay presupuesto para comedor, transporte, laboratorios… El salario está destruido porque el Estado venezolano se ha encargado de destruir los salarios. Nos preguntamos: ¿qué tenemos que celebrar? Nada que celebrar, mucho para conmemorar. Estamos de pie, firmes, la luz que vence las sombras está en la calle. La universidad no se vence y está dando una clase de dignidad. Estamos acá para expresar nuestro descontento”, expresó el presidente de la Asociación de Profesores de la UNEG, Raúl Brito.

El gremialista recordó que van casi dos años sin incremento salarial, así como con todos los beneficios fraccionados, es por ello que exhortó a los educadores a continuar en las calles.

“El gobierno ha hecho silencio. En un año tuvimos dos ministras y permanecieron en silencio. La ministra Sandra Oblitas estuvo seis meses en silencio y salió el sábado hablando de que saliéramos a votar por el referéndum. No habló nunca de las condiciones laborales, las providencias estudiantiles… Es un ente politiquero. No hemos tenido respuestas”, enfatizó Brito.

“Sin cambio de gobierno no habrá reivindicación salarial”

La vocería de la protesta puntualizó que es necesario un cambio de modelo político para poder mejorar las condiciones de las universidades, puesto que, en sus palabras, el chavismo ha destruido la educación.

“El llamado es a seguir protestando y seguir adelante. No le demos tregua a esto. No es posible que hoy se celebra el Día del Profesor y hay trabajadores judicializados. Hoy fue un día donde se gestó el derecho a la autonomía universitaria. Cómo es posible que hoy tenemos estudiantes detenidos como es el caso de John Álvarez, estudiante de Antropología. La protesta debe seguir para defender los derechos laborales”, adujo Albert Villarroel, miembro del gremio administrativo de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG).

Villarroel celebró la dignidad de los educadores y de la comunidad universitaria durante el 2023 en torno a la precarización del salario.

“Esto no es fácil. Toda la situación por la que este gobierno hace pasar a la masa trabajadora. Seguiremos de pie a pesar de que no hemos tenido respuesta satisfactoria ante todas las acciones de protesta. No podrán con nosotros”, declaró Manuel Salazar, representante sindical de la Unexpo.

11 centros de investigación inoperativos

Educadores de la UNEG recordaron que la casa de estudios contaba con 13 centros de investigación, de los cuales solo el de Antropología y Literatura están operativos, debido a la falta de presupuesto.

“11 centros de investigación paralizados. El gobierno les ha quitado los recursos a los centros de investigación. Antes hacíamos investigación en el Alto Caura, en el Bajo Caroní. Llevábamos antropólogos para allá. Antes se investigaba y ahora no se puede hacer porque no hay recursos, los laboratorios están en el suelo. Un profesor que trabaja en la oscuridad, zapatos rotos, salario destruido… ¿Cómo lo incentivas?”, alegó Raúl Brito.

“Para fiesta sí hay, para circos del Esequibo sí hay, para hacer rutas estudiantiles para los bachilleres sí hay, para luces sí hay. Pero para la educación, para los hospitales y universidades no hay. Este gobierno no cree en la excelencia académica, no cree en la educación”, zanjó.