Fedeagro alerta sobre entrada de alimentos sin permisos sanitarios

La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro) alertó que a Venezuela han ingresado alimentos perecederos sin los permisos sanitarios reglamentarios, por lo que piden a las autoridades atender esta denuncia.

“Están entrando al país alimentos terminados y perecederos sin el debido permiso sanitario”, dijo el presidente de Fedeagro, Celso Fantinel, a la emisora privada Unión Radio.

Aunque no dio más detalles al respecto, como las cantidades de alimentos que están entrando sin permisos sanitarios y por cuáles vías, señaló que se trata de productos como hortalizas, raíces y tubérculos, algo, a su juicio, “problemático”, por el daño a la economía y los riesgos para la salud de los consumidores.

Fantinel indicó también que, en investigaciones hechas con otras asociaciones de productores y empresarios, han descubierto “que hay muchos productos falsos” circulando en el país, por lo que reiteró que esta situación debe ser atendida por las autoridades.

“No solo alimentos, tenemos medicinas falsas, bebidas falsas, insumos agroquímicos falsos, fertilizantes falsos”, aseguró el portavoz agropecuario.

El pasado 2 de septiembre, militares incautaron 1.200 kilos de alimentos de contrabando procedentes de Colombia, días después de que agentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) detuvieran a dos personas, en la frontera entre los dos países, por el contrabando de 4.500 kilos de alimento para consumo animal.

Contrabando riesgoso

A mediados de agosto Fedeagro, a propósito de una protesta en Barinas contra el contrabando de papa, Fantinel alertó que el paso ilegal de tubérculos, hortalizas, bebidas y medicinas falsas pone en riesgo la salud de las personas.

“El consumidor no sabe, pero muchas enfermedades vienen de este contrabando porque no se le hacen las revisiones a cada camión que entra al país, no se hacen las requisas de salud pertinentes”, advirtió.

En ese momento, insistió en que el asunto debe ser abordado por el Seniat y el Insai (Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral).