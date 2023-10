Puntos itinerantes del RE dejaron por fuera a cuatro municipios de Bolívar

Además de iniciar con retraso la jornada de inscripción en el Registro Electoral (RE), que debió comenzar el 7 de octubre, según anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE), aún continúan las irregularidades que impiden a millones de venezolanos inscribirse o actualizar sus datos en la plataforma.

De las 500 máquinas que habilitó el CNE, en el estado Bolívar se dispusieron de 24 equipos itinerantes distribuidos solamente en siete de sus 11 municipios, dejando por fuera a Roscio, El Callao, Sifontes y Sucre.

La distribución tampoco incluyó a todas las parroquias de cada municipio. En Bolivariano Angostura, Padre Chien y Gran Sabana cuentan con una sola máquina; para Piar y Cedeño se habilitaron dos máquinas; cinco en Angostura del Orinoco (dos en la parroquia Catedral y tres en Agua Salada); y 12 máquinas en Caroní, las cuales operarán únicamente en la parroquia Unare, según información de la página web del CNE. A nivel nacional, esta jornada cubre 260 de los 335 municipios del país.

Sin ubicación

A esto se suma el hecho de que el CNE no informa en su página web ni por otro medio la ubicación exacta de los puntos de inscripción en el RE. Es esta justamente la pregunta más frecuente en redes sociales y grupos de WhatsApp.

Sin embargo, es de recordar que en las oficinas regionales electorales (ORE), ubicadas en las capitales de cada estado, es el único lugar donde hasta ahora se mantiene de forma permanente el registro electoral. En Bolívar, se ubica en la avenida Táchira de Ciudad Bolívar.

El pasado 12 de octubre, en la cuenta en X (antiguo Twitter) la organización Hola Tú Inscríbete en el RE, una iniciativa de jóvenes para promover la inscripción en el Registro Electoral, reportó que en el CDI de Unare se realizó la jornada hasta cerca del mediodía. Según la información, a las 11:18 am cerraban el punto para trasladarse a otra comunidad. Por ello no recibían a más jóvenes en fila.

“La ubicación de los puntos es algo que se ha estado exigiendo porque obviamente no facilita la movilización, lo que genera es más caos, desmotivación o desinterés de las personas en asistir a los puntos porque no saben dónde van a estar, sumado a esto, está claro que son puntos itinerantes y que no van a mantenerse en el lugar”, denunció Inés Davalillo, coordinadora de Voto Joven en el estado Bolívar.

Agregó que desde esta organización mantienen su exigencia de claridad y mayor transparencia en el proceso, con información más consistente que facilite la gestión a las personas que se vayan a inscribir o actualizar sus datos, que se estiman sean unos 3 millones de venezolanos, y que todavía no tienen garantizada su participación en próximos procesos electorales.

Exigen transparencia

Previo al inicio de la jornada del RE, la Plataforma Unitaria Democrática en el municipio Caroní, coordinada por Jhorvys Álvarez, exigió transparencia sobre los puntos de inscripción del Registro Electoral.

“Si bien es un avance, todavía parece insuficiente para la cantidad de electores que están fuera del registro electoral o que sin duda alguna necesitan actualizar sus datos”, dijo Álvarez.

Asimismo manifestó que ante la poca transparencia del CNE sobre la ubicación de los puntos, sospechan que estos se ubiquen en áreas vinculadas al PSUV, “espacios que sin duda alguna tienen que ver con el nuevo catastro de registro que está implementando el Consejo Nacional Electoral”.

“Sin duda el despliegue que va a haber a nivel nacional no será un proceso de actualización e inscripción tal como lo conocemos, porque será un proceso de espaldas a la gente, ya que los venezolanos no conocen el horario preciso de esta jornada”, agregó Álvarez.

El director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Luis Lander, también dijo en una entrevista con el circuito Unión Radio que faltaban condiciones para la inscripción y actualización del Registro Electoral. Asimismo consideró insuficiente los 500 puntos habilitados por el CNE para inscribir nuevos votantes, en vista de la cantidad de venezolanos que se estima están fuera del RE o requieran actualizar sus datos.