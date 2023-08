Luis Eduardo Martínez: “La única razón que nos separó ya no existe”

Recientemente estuvo de gira por el estado Bolívar el diputado y primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, Luis Eduardo Martínez, quien además es precandidato presidencial de la facción de Acción Democrática, liderada por Bernabé Gutiérrez.

Sobre la división del partido entre una facción de Bernabé Gutiérrez y otra liderada por Henry Ramos Allup, sostuvo que no se trata de dos facciones.

“Acción Democrática es un partido con 82 años de historia. El etiquetarla con uno u otro nombre es injusto y forma parte de la lamentable guerrilla mediática que ha marcado los últimos meses. Es injusto con miles y miles y miles de militantes que creen en los valores del partido”, expresó.

-El mensaje que tiene la oposición hoy tiene que ver con la unidad para derrotar al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo van a manejar ese tema teniendo dos facciones de este partido, cada una con un aspirante?

-Nosotros estamos obligados a ser una sola facción, una de unidad, una que esté comprometida con los superiores populares. No hay ninguna razón para que estemos separados. La única razón que nos separó ya no existe. ¿Qué nos separó? Que unos creíamos que había que votar y otros que no. Hoy todos creemos que hay que votar. Unos creían que la vía era el atajo, nosotros creíamos que la vía era ir construyendo fuerzas, acumulando fuerzas, la vía electoral. Hoy nada de eso nos separa.

Promover la unidad

Sostuvo que la idea de su recorrido por el país es promover la unidad como forma de derrotar al actual gobierno en venideros procesos electorales.

“Alguien me decía que el gobierno estaba derrotado, que cualquiera que sea la alternativa, el gobierno va a perder las elecciones. Sí es cierto, tiene 80, 82, 83 por ciento de rechazo, pero si no somos capaces de entender que tenemos que marchar juntos con esos porcentajes de rechazo, con el mínimo porcentaje de respaldo que tiene hoy, puede perfectamente ganar las elecciones y mantenerse seis años más en el poder”, advirtió.

“Los grandes responsables de que esta manera de ser política y de gobernar prosiga en el poder, no va a ser quién se mantiene, sino vamos a ser nosotros, si no somos capaces de proclamar y practicar la unidad”, agregó.

Mencionó que hay tres escenarios que se están manejando: elecciones en abril, elecciones en mayo y elecciones en octubre de 2024. Además de un escenario más complejo que incluya presidenciales, elecciones de gobernadores y alcaldes, escenarios para los que el objetivo y la estrategia son los mismos.