Muere a los 54 años Matthew Perry, estrella de la serie Friends

El actor Matthew Perry, conocido por interpretar a Chandler Bing en la popular serie Friends, falleció este sábado a los 54 años, adelantaron varios medios estadounidenses.

El periódico Los Angeles Times señala, citando a fuentes policiales, que Perry fue encontrado muerto en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles.

Las autoridades acudieron a su domicilio sobre las 16:00 hora local (23:00 GMT) y allí lo encontraron inconsciente, señala el rotativo.

“No había señales de ningún hecho delictivo”, añade el periódico, que afirma que el Departamento de Policía de Los Ángeles encargado de “robos y homicidios” está investigando la muerte.

Perry ganó su popularidad en la serie de este grupo de amigos, encarnados por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, que duró diez temporadas.

Asimismo protagonizó películas como The Whole Nine Yards, en la que compartió pantalla con Bruce Willis.

Según confesó el propio actor, a lo largo de su vida había sufrido varios episodios de adicción a las drogas y al alcohol.