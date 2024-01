Locatarios exigen reordenación para el Mercado Municipal de San Félix tras 5 años de abandono gubernamental

Fallas en todos los servicios públicos, falta de mantenimiento y pocas ventas es la situación que reportan los locatarios del Mercado Municipal de San Félix en el inicio del 2024, al tiempo que piden la reordenación del lugar para incorporar en la parte interna a los vendedores informales que laboran en las adyacencias del centro de compras.

Afectados refirieron que, a pesar de que hubo un pequeño repunte económico a final del año pasado, la situación no se tradujo en mejoras para el espacio. Asimismo destacaron que desde hace 5 años no hay ningún tipo mantenimiento al sistema de aguas servidas, lo que ha agravado los problemas de desborde de cloacas, techos destruidos, aguas servidas y falta de energía eléctrica.

“Yo tengo 37 años trabajando aquí. Nosotros para este 2024 solicitamos que se aboquen a los servicios, también el traslado de los vendedores informales para la parte interna. Que sea un solo mercado municipal aquí adentro no afuera. Eso nos perjudica, la mayoría de la gente llega hasta afuera y no se meten. Allá afuera trabajan hasta con unos pesos adulterados, pesan 800 gramos como si fuera un kilo. Todo eso nos afecta a nosotros. No tenemos agua tampoco. Como locatarios nosotros mismos hemos acondicionado y hechos reparaciones”, declaró Eglys Marchán, dueña de una frutería.

Instalaciones en total abandono

El equipo de Correo del Caroní se trasladó hasta el lugar y confirmó el desborde de aguas servidas, alcantarillas sin tapa y el mal estado del área de pescadería, la cual tiene el techo roto, puestos destruidos y basura en sus alrededores.

“Yo tengo toda la vida trabajando aquí. Decidí dejar de pagar porque mira la situación. Aquí uno no puede estar cuando llueve ni cuando hace sol. Uno pone el problema hasta por la radio y no quieren hacer nada. Esto tiene como 15 años que no viene nadie. Que nos metan la mano en el área de pescadería. Somos padres de familia que venimos a trabajar para llevar el pan de cada día a nuestras casas. Tenemos problemas. Todo el mundo se puso a vender para afuera y ya no entra nadie. Hay que entrar a los vendedores informales para que esto vuelva a agarrar vida. Ahorita yo compro 10 kilos de pescado y vendo 5”, enfatizó Alexis Torres.

Las instalaciones no cuentan con agua por tubería desde hace 5 años, según los afectados, por ello deben buscar tobos con agua desde sectores cercanos para lavar los alimentos. Asimismo, las tanquillas eléctricas permanecen inoperativas.

Quienes hacen vida en los locales aseveraron que han tenido que autogestionar reparaciones y cada uno se encarga de asear su área de trabajo y pintar durante el año, puesto que las autoridades eventualmente dejaron de asistirlos.

Proyectos para 2024: reordenamiento y mejora de servicios

Durante el 2023 el Ayuntamiento impulsó la reordenación del mercado de Unare, lo que se tradujo en la construcción de estructuras, la prohibición de vendedores informales y la recuperación del espacio, iniciativas que trabajadores del Mercado Municipal de San Félix solicitan que se apliquen en este espacio.

“Aquí la gente tiene miedo a entrar porque el techo está muy deteriorado. Todo se ha colapsado por las ventas afuera. Hemos hablado y preguntado y no le dan solución a eso. Los mercados de Chirica y Unare le resolvieron algunos problemas y este sigue en peor estado. Aquí no tenemos ningún servicio. Tenemos que barrer y pagar hasta para que nos carguen agua”, declaró Julio Hernández.

El administrador del centro de compras, Emilio Mottino, quien concedió una entrevista a este medio informó que administró hasta hace 4 meses el mercado de Unare; en este sentido aseguró que tomarán medidas de reordenación similares para dar respuesta a los adjudicatarios durante el 2024.

“La Alcaldía va a reordenar el mercado de San Félix. Ya detectamos las fallas que tenemos: aguas negras, aguas blancas… Estamos tomando acción. Un plan a futuro, para próximos meses, es el ingreso de vendedores eventuales, así como lo hicimos en Unare. Vamos a ingresarlos para liberar lo que es la calle Orinoco. Eso es lo que tenemos planteado, tendremos una reunión con el director de Economía Eventual, Degnis Mazo, para unificar criterios”.

– ¿Los vendedores informales desean entrar al mercado? Generalmente se quejan de que esto disminuye sus ingresos

– Ellos tienen una trayectoria de 20 años en la calle. Lo que manifiestan es eso, que al ellos ingresar, se bajan sus ventas. Pero todo es la costumbre. Se quiere despejar la calle y ordenar poco a poco. Muchas van a entrar, otros buscarán otros oficios. Hay rubros que no van a poder seguir vendiendo como licores y cigarrillos. Eso está prohibido por Ordenanza Municipal. Dentro del mercado se cumplirá la ordenanza.

– ¿Por qué han permitido que el mercado llegue a este punto de abandono?

– Es un mercado que tiene más de 50 años. Estamos haciendo un plan para concientizar a los adjudicatarios, que tengan sentido de pertenencia y no se acostumbren a que la Alcaldía y el Estado les solucione parte del problema. Queremos que ellos se integren para tener un plan de acción. Por supuesto, la Alcaldía acompañará en los destapes de tanquilla, la parte eléctrica, las mejoras de servicio de agua potable y la recolección de basura. Eso es lo que se tiene planteado.