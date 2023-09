Oficialismo acusa sin pruebas a Delsa Solórzano de recibir financiamiento alemán

Una supuesta denuncia contra la candidata a las primarias Delsa Solórzano ha dominado el espectro electoral en las últimas dos semanas. Voceros del oficialismo se han hecho eco de ella y han alimentado una matriz de opinión sin que hasta los momentos se pueda confirmar ni siquiera qué documentos y qué fuentes avalan tal acusación. En espaja.com hicimos un chequeo de esa información y esto es lo que hemos encontrado sobre el tema.

De acuerdo con la agencia Venezuela News, Delsa Solórzano, candidata a las elecciones primarias por el partido Encuentro Ciudadano, supuestamente recibió financiamiento de la fundación alemana Hanns Seidel para su campaña electoral.

Según la publicación, Solórzano habría recibido unos tres millones de euros a través de Benjamín Bobbe, antiguo representante regional de la Fundación Hanns Seidel para Colombia y Venezuela. “Bobbe era responsable de la financiación de proyectos políticos en la región. En ese contexto, su salida de la fundación alemana se debió precisamente a presuntas irregularidades en la asignación de recursos de los cuales Solórzano se habría beneficiado”, dice el texto.

La información fue replicada por RedRadioVe -anteriormente conocido como El Abrelata, un sitio de noticias oficialista nacido en Maracaibo-, AlbertoNews y también por La Tercera Voz, medio que incluyó detalles que no fueron mencionados en la nota de Venezuela News: que los fondos fueron invertidos en gastos personales, incluyendo cirugías estéticas.

El texto de la agencia de noticias no incluye documentos ni otras evidencias que respalden la acusación y tampoco incluye otras fuentes que puedan sustentar lo dicho. Espaja.com se comunicó por teléfono en varias oportunidades con Pedro Carvajalino, director de Venezuela News, quien aseguró que enviaría la documentación que demuestra que Delsa Solórzano recibió los fondos de la fundación alemana. Sin embargo, hasta la fecha de publicación de esta nota, no ha pasado.

Sobre caso Delsa Solórzano

El equipo de la Fundación Hanns Seidel en Venezuela aclaró que la información publicada por Venezuela News “no corresponde con la realidad y carece de veracidad”. También señaló que Benjamin Bobbe no fue despedido y reemplazado por Demian David Regehr a raíz de este supuesto acto de corrupción.

Desde 2021 es el representante regional de la fundación alemana en Ucrania. “El señor Bobbe fue asignado a otra plaza dentro de la misma organización, lo que es un procedimiento de rotación regular”, explicó la fundación en su conversación con espaja.com. En caso de que fuera verdad la acusación, la decisión habría sido anunciada por la propia organización y Bobbe también estaría fuera de ella.

Asimismo, el equipo de la Fundación Hanns Seidel en Alemania negó las acusaciones de Venezuela News: “El proyecto asignado a nuestro empleado, el señor Bobbe, no financió al partido político de la candidata Delza Solórzano. Fue llevado según las directrices de financiación”.

EsPaja también se comunicó con Delsa Solórzano por vía telefónica para comprobar la veracidad de la información. La líder del partido Encuentro Ciudadano negó haber recibido algún tipo de financiamiento por parte de la organización alemana.

Respecto a la cantidad que supuestamente recibió Solórzano, documentos oficiales de la fundación muestran que se invirtieron 35,7 millones de euros en su programa internacional en el 2021. No obstante, el reporte no muestra los montos asignados a cada uno de los 57 países en los que opera la Hanns Seidel. EsPaja le consultó a la oficina central en Alemania cuánto recibió el proyecto para Venezuela en dicho año. Hasta ahora no ha habido respuesta.

Por ahora no hay evidencia que demuestre que la candidata Delsa Solórzano recibió dinero de la fundación alemana Hanns Seidel en el 2021. Tanto la organización como el partido político Encuentro Ciudadano niegan las acusaciones. De ser un “escándalo” y una “revelación”, como sugiere la nota, habría sido reseñado por medios de comunicación -tanto nacionales como internacionales- con mayor credibilidad, pues en otras oportunidades hemos desmentido informaciones falsas difundidas por Venezuela News.