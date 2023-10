Leyes de primer empleo y de empoderamiento femenino: propuestas de la precandidatura de Carlos Prosperi

“No se trata de un nombre o partido político, se trata del futuro de Venezuela, de los jóvenes para que no abandonen nuestro país”. Esta afirmación la hizo el precandidato de Acción Democrática para las primarias opositoras, Carlos Prosperi, durante su reciente visita al estado Bolívar.

A pocos días del proceso interno de la oposición, Prosperi ofreció detalles de las propuestas que y que están orientadas a lograr la recuperación económica y de los servicios, asó como las ofertas para jóvenes, mujeres y adultos mayores, grupos vulnerados por la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela.

El precandidato de AD se refirió así a una Ley de Primer Empleo, de la que se ha hablado otras veces y se ha trabajado desde la Asamblea Nacional.

“Nuestro compromiso es que apenas nuestros jóvenes en Venezuela salgan de las universidades, puedan tener acceso a los cargos dentro de la administración pública. Inclusive personas que quizás, porque muchos jóvenes hoy cuando terminan la secundaria deciden no continuar en la carrera universitaria, estamos planteando que los bachilleres puedan egresar – cambiando el pensum de estudio- como técnicos medios en informática, en inteligencia artificial, como desarrolladores, que nosotros les podamos garantizar a esos bachilleres que puedan emprender un trabajo”, explicó.

Prosperi sostuvo que es una forma de garantizarles un salario de remuneración justa y seguridad social que incluya caja de ahorros, seguro médico, y garantía de prestaciones y utilidades.

Asimismo, habló de su propuesta para las mujeres plasmada en la Ley de Empoderamiento Femenino. Esta permitiría establecer un instrumento para que las mujeres ocupen, como mínimo, el 40% de los cargos en la administración pública.

“Además, dentro de esa ley de empoderamiento femenino hemos manifestado que las mujeres tienen que tener los días de su menstruación libres y remunerados porque es un compromiso de reivindicar a las mujeres. También llevar adelante y hacerlo como ley lo que es el Pami, que es el Programa de Alimentación Materno Infantil, pre y posnatal”, detalló Prosperi.

En el caso de los jubilados y pensionados, su propuesta se centra en llevar adelante una ley aprobada en 2016, la cual fue “engavetada”, que garantiza el pago de medicinas y alimentación a los adultos mayores.

La sombra de las inhabilitaciones

Al preguntársele sobre la renuncia de Henrique Capriles, bajo el argumento de su inhabilitación, un tema que deja varias lecturas sobre esta traba para el resto de aspirantes sobre quienes también pesan inhabilitaciones calificadas como arbitrarias e inconstitucionales, Prosperi dijo respetar y aplaudir la decisión de quien fuera el abanderado de Primero Justicia.

“El levantamiento de las inhabilitaciones no le corresponde a Carlos Prosperi ni tampoco a Henrique Capriles o a su partido Primero Justicia. Aquí lo que se trata es que hay que hablarle con la verdad al pueblo de Venezuela. Y hay personas que siempre intentan poner una actitud personal por encima de la realidad. Y el pueblo de Venezuela hoy lo olvida. Yo debo decirle y recordarle al pueblo de Venezuela que en el año 2015, gracias a un yoísmo, a un personalismo, a un egoísmo, no ganamos 115 diputados en la Asamblea Nacional. Que en el Táchira, Ricardo Sanguino quedó como diputado por la división que llevaron adelante personas en el estado Táchira, presentando candidaturas distintas a la unidad”. También recordó que “en el estado de Mérida, Ramón Lobo quedó electo diputado porque presentaron una candidatura distinta a la candidatura de la unidad”.

A su vez, lamentó que el electorado no tenga respuesta clara de un plan B de escenarios no favorables para la persona que resulte electa en la primaria.

“Lamentablemente no le hemos hablado con la suficiente responsabilidad al pueblo. Y ante una posible arremetida de quienes están en Miraflores, la Plataforma Unitaria no tiene una respuesta contundente. Porque si gana una persona inhabilitada y no la dejan inscribirse, ¿cuál es el escenario en ese momento? No hay una respuesta ante eso. Si gana una persona que no está inhabilitada, y me pongo como ejemplo, me inhabilitan post 22 de octubre, ¿qué va a hacer Carlos Prosperi? ¿Decidir yo, porque soy militante de mi partido Acción Democrática, y decir, como a mí me inhabilitaron, yo soy quien decido y mi compañero Henry Ramos es el candidato presidencial? El pueblo de Venezuela no lo va a aceptar”.

En ese sentido, insistió en una mayor claridad ante las posibles arremetidas del régimen. “Hoy lo ratifico, el que no esté pensando en un plan B, no quisiera creer que se está entendiendo con quienes están en Miraflores. Nosotros hoy, por encima de un nombre y un partido, tenemos que poner por delante a Venezuela y el futuro de nuestro siglo y de nuestra historia”.

En su discurso, también reafirmó que de no ganar las primarias del próximo 22 de octubre, respaldará a quien resulte favorecido en la contienda para las presidenciales de 2024.