Gremios de Guayana rechazan instructivo Onapre por considerarlo una violación a los acuerdos en materia laboral  

Organizaciones gremiales de Guayana, entre ellas enfermeras, pensionados, trabajadores y profesores universitarios, denuncian que el instructivo salarial promulgado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) modificó de manera arbitraria las interescalas y primas salariales, lo que se traduce en una desmejora de sus condiciones laborales.

En este sentido, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) interpuso una demanda de nulidad con medida cautelar de amparo contra el instructivo salarial ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 12 de junio, organizaciones gremiales protestaron frente al edificio del TSJ con el fin de exigir su derogación y la igualación de sus salarios al costo de la canasta básica alimentaria fijada en 382 dólares, según el Observatorio Venezolano de Finanzas.



La Onapre es el ente encargado del presupuesto nacional y, en consecuencia, de aprobar las formulaciones presupuestarias de la nómina de todos los empleados del sector público. Tras el incremento de 1.704% en el salario mínimo anunciado en marzo, la institución modificó las interescalas salariales y la fórmula de cálculo de los beneficios laborales para poder aplicar el aumento.

De esta manera, pese a que se promulgó un ajuste de sueldo, los trabajadores denuncian percibir menos dinero, ya que el porcentaje que corresponde a las primas de profesionalización y antigüedad disminuyó.

Enfermeras permanecen en condiciones precarias

La jefa del Colegio de Enfermeras, Maritza Moreno, enfatizó en que este instructivo ha “aplanado todos los beneficios que habían logrado durante años”.

Una enfermera con 30 años de servicio, antes ganaría 77% más del salario mínimo, sin embargo, para marzo de 2022 obtendría solo 51% por encima del estipendio base.

“Muchas de las cláusulas contractuales que teníamos donde, por ejemplo, teníamos prima de profesionalización donde el salario base se incrementaba en 60% por doctorado, con esta tabla se redujo al 30%. Así con las primas por antigüedad, transporte… todo fue aplanado. Fue una devastación total. El sueldo aumentó, pero percibimos menos dinero que antes del mes de marzo”, esgrimió la líder gremial.

Moreno aseveró que, desde antes, las enfermeras ya vienen percibiendo un salario paupérrimo que no les alcanza para alimentarse dignamente, a su vez, que esta medida llegó para agravar esta situación.

Profesores universitarios exigen la derogación del instructivo

El presidente de la Asociación Universitaria de Profesores de la UNEG (Apuneg), Raúl Brito, expresó que desde el inicio hubo una deformación de información, ya que se planteó que el salario sería de medio petro y, finalmente, el monto fue establecido en bolívares.

La declaración hace referencia a que, cuando se decretó el aumento salarial a principios de marzo, Maduro habría vociferado que el sueldo para la clase trabajadora sería de medio petro. No obstante, la publicación en Gaceta Oficial fijó el monto en 130 bolívares y no en la criptomoneda anclada al precio del barril de petróleo. Esto generó confusión en los ciudadanos, quienes pensaron que el estipendio estaría anclado a las fluctuaciones del petro, cuando realmente, según los voceros del Estado, “era un valor referencial”.

Brito explicó que “cuando se hicieron los cálculos para las nuevas tablas salariales, a Onapre les pareció, de forma muy destructiva para la calidad de vida de los trabajadores universitarios, que los profesores iban a devengar un salario muy elevado. Eso realmente no es así. Un profesor titular iba a ganar 1.200 bolívares, eso equivale a 200 dólares. En el año 1999 un profesor titular ganaba entre 2.000 y 2.500 dólares. Aplastaron las interescalas y no reconocieron el incremento salarial”.



A partir de este instructivo, un profesor con más de 10 años de experiencia solo puede aspirar a 30% por sobre el salario base, mientras que antes del aumento la prima por antigüedad alcanzaba hasta el 60%. Asimismo, las primas de profesionalización se vieron reducidas, ya que, por ejemplo, un profesor con doctorado percibía 60% más del salario base, no obstante, ahora este porcentaje se redujo al 40%. Lo que se traduce en una reducción porcentual del salario.

“En diciembre de 2021 un profesor titular percibía 46 bolívares. Cuando incrementan a medio petro iba a pasar a mil bolívares, es un incremento grande, pero solo en pantalla. Aparte, el gobierno tiene secuestrado los recursos de las cajas de ahorro de todas las universidades públicas del país. 20% del salario integral de todos los trabajadores públicos está represado a través del sistema patria. Nos está estrangulando para exigir que los profesores salgan a protestar”, denunció el presidente de Apuneg.

“El TSJ admitió el recurso de amparo, pero no ha dado respuesta. Queremos que se derogue ese instructivo y que se aplique la ley como tiene que aplicarse. Desde el 2018 nos vienen robando la dignidad a los profesores universitarios, cuando aplican el instructivo ocurre una aberración jurídica porque violenta la Ley del Trabajo, las actas convenio, la Constitución… Empezamos a ganar menos de lo que deberíamos ganar”, puntualizó Brito, quien además aseveró que las autoridades de la Universidad Experimental Nacional de Guayana han sido muy silenciosas con respecto a estos problemas.

“No nos pagan el bono de transporte ni el de conectividad. No tenemos para pagar una conexión wifi para poder conectarnos y darles clases a los alumnos. Aunado a eso tenemos que ser tutores de tesis de grado, pasantías y de los proyectos comunitarios. La universidad hará acto de grado el 29 de este mes, esos muchachos se van a graduar a costillas del hambre y el esfuerzo de los profesores para que la universidad no se cierre”.

Jubilados reunirán firmas para apoyar la lucha

El presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar (Fedajupebol), Hugo Medina, declaró que los jubilados planean adherirse a este reclamo debido a la dependencia que tienen las pensiones de los trabajadores del salario de su homólogo activo.

“Nos adherimos a ese recurso que se introdujo ante el TSJ, donde la ponente es la magistrada Gladys Gutiérrez. Vamos a darle fuerza a ese reclamo. Ya veníamos padeciendo, a decir verdad, desde el memorándum 2792. Cuando aplican ese memorándum suspenden todo lo establecido en los contratos colectivos. Ese instructivo Onapre acabó con 70 años de lucha y conquista, es tan agresivo que ni siquiera le permite al trabajador conocer cuál es su salario y qué le están pagando. Ni al trabajador ni al jubilado les entregan recibo de pago”, denunció Medina.

Al respecto, la queja de la falta de recibos de pago es reiterativa de todas las empresas pertenecientes al holding de la Corporación Venezolana de Guayana, el incumplimiento de entrega de listín de pago es una violación del artículo 106 de la Ley Orgánica del Trabajo, el Trabajador y las Trabajadoras.

“Hay que dejar entendido que las pensiones de los jubilados se mueven en función del salario que reciba el trabajador homólogo de ese jubilado. Si el trabajador activo recibe 100 bolívares del salario, el jubilado recibirá 80% de ese monto”, adujo.

Sindicatos: las tablas salariales deben ser discutidas

Otro de los gremios afectados es el de los trabajadores de las empresas básicas de Guayana, quienes además de dejar de percibir el beneficio de salud de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), hoy ven menoscabados sus derechos laborales.

La promulgación del aumento no incidió favorablemente en sus salarios, ya que al menos dos compañías del holding denunciaron haber percibido quincenas por debajo de lo que venían recibiendo luego del anuncio. A su vez, Ferrominera Orinoco, la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, Planta Casima, el Complejo Siderúrgico de Guayana y CVG Bauxilum han reiterado sus quejas ante el instructivo de la Onapre y el incumplimiento salarial referente al aumento.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, denunció que este instructivo pasa por encima de la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo y las convenciones colectivas.

“Este instructivo está en contra de toda regla establecida. Los beneficios de los trabajadores son irrenunciables, cómo un instructivo pasa por encima del artículo 18 de la Ley Orgánica del Trabajo donde se establece esta irrenunciabilidad. Este instructivo es inconstitucional e ilegal, solamente sirve para instaurar un sistema que lo que hace es deteriorar el bienestar de los trabajadores”, explicó González.



A su vez, González denunció el detrimento que esta herramienta ha producido en aspectos relevantes como la especialización, la profesionalización y la antigüedad, aristas que antes primaban a la hora de determinar el sueldo del trabajador de las empresas básicas.

“Este instructivo aplanó aún más las tablas salariales. Unas tablas que ya estaban deterioradas por el 2792. Vino a deteriorar más el profesionalismo, la antigüedad y el respeto a los contratos colectivos. Las tablas salariales de los trabajadores no son ocurrencias, no es poner una tabla y ya. Eso hay que discutirlo, eso fue convenido. No es una imposición”, denunció el secretario general.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alúmina, Silvano Moreno, explicó que esta medida se aplicó porque el Estado estaba prácticamente en quiebra. “El objetivo era evitar un despido masivo”, explicó.

Moreno declaró que los beneficios quedaron prácticamente erradicados, entre ellos, planes vacacionales, juguetes navideños y demás primas contractuales.

“Se está discutiendo una nueva contratación colectiva que se adapte al cambio económico del país. Las convenciones colectivas no se han adaptado a la reconversión monetaria, los beneficios están expresados en bolívar fuerte y no soberano. Hay que ir restableciendo los beneficios poco a poco”, puntualizó.

Modificaciones de presupuesto nacional

Pese a que la Oficina Nacional de Presupuesto no es un ente nuevo en el país, en el pasado las empresas de Guayana y los demás entes gubernamentales, hospitales y universidades, establecían sus propias tablas salariales, normalmente bajo contratos colectivos, y enviaban este presupuesto al ente organizador de las finanzas estadales.

No obstante, a partir de marzo, Onapre tomó el control de los salarios públicos, ya que es el ente encargado de dictaminar el presupuesto de las instituciones, diseñar las tablas salariales y establecer el sueldo de los trabajadores, medida que los gremios rechazan tras el desmejoramiento de sus condiciones laborales.