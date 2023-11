Zelle no anunció bloqueo de transacciones desde Venezuela

La aplicación de pagos electrónicos Zelle fue tendencia en Venezuela tras viralizarse información no confirmada sobre un supuesto anuncio de “cese” de operaciones en el país, que atribuía la medida al cumplimiento de sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos.

Usuarios de la plataforma estadounidense Zelle, especializada en pagos “peer-to-peer” (P2P), han reportado en los últimos días dificultades para realizar transacciones desde el territorio venezolano, y, por el contrario, deben recurrir al uso de VPNs para cambiar la IP de su conexión actual por otra en el extranjero.

La red social X, antes Twitter, se ha llenado así de comentarios y quejas de venezolanos que utilizan de forma frecuente la aplicación de servicios financieros para movilizar divisas en los bancos norteamericanos como Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan Chase, entre otros.

El medio digital reseñó además que la medida obedecería al cumplimiento de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

La revisión del Observatorio Venezolano de Fake News a la página web y redes sociales de la aplicación Zelle reveló que no se ha emitido tal comunicado.

Asimismo, ninguna de las publicaciones de la empresa Early Warning Services LLC menciona restricciones a Venezuela. Tampoco fue posible ubicar un artículo del medio Forbes, citado por Notiactual en el que al parecer la empresa propietaria de la aplicación digital, expresaba preocupación por el uso de Zelle en Venezuela.

“Estamos preocupados por el uso excesivo de Zelle en Venezuela, Hemos observado un aumento en el número de transacciones Zelle entre cuentas en Venezuela y cuentas en otros países y muchas de estas transacciones parecen ser fraudulentas”, publicó el medio digital Notiactual sin aportar mayor evidencia.

Este artículo fue tomado como referencia por muchos medios nacionales e internacionales, incluyendo una nota del Diario de las Américas, en el que se detalló que el “cese” de las operaciones de Zelle en Venezuela tendría como fecha el 30 de noviembre.

En ese sentido, la desinformación sobre el anuncio del “cese” de operaciones de Zelle en el país, publicada inicialmente por NotiActual y replicada por otros medios digitales en Venezuela, se originó debido a las presunciones e interpretaciones del portal digital acerca de las medidas generales que está tomando la empresa matriz de Zelle para prevenir las estafas digitales y reducir el número de solicitudes de reembolso.

Tras la verificación, los contenidos detectados en redes sociales se calificaron como engañosos, pues no hay, hasta ahora, ningún anuncio oficial ni una fecha precisa para el cese del servicio o su relación con las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Información viralizada en #RRSS sobre el bloqueo de operaciones de #Zelle en Venezuela a partir del #30Nov es #Engañosa ⚠️ Aunque usuarios reportan restricciones en el servicio, no existe hasta el momento un comunicado oficial de la #App ni de su empresa matriz. 🧶👇 pic.twitter.com/DI5mJbLWAw — Observatorio Venezolano de Fake News (@ObservatorioFN) November 20, 2023

Sobre este tema, el Observatorio Venezolano de Fake News consultó directamente a la empresa propietaria de Zelle y obtuvo como respuesta la posición oficial de portavoces de la organización. “Los consumidores que tengan dudas sobre el acceso a Zelle en su aplicación de banca móvil deben comunicarse directamente con su institución financiera”, se lee en el correo electrónico.

Por otra parte, atendiendo consulta del Observatorio Venezolano de Fake News, el portal digital Notiactual explicó que el artículo publicado refleja el seguimiento al tema que vienen realizando sus colaboradores con relación a las medidas que están tomando los bancos aliados a Early Warning Services LLC, para “mitigar el fraude bancario con el uso de la App”, tema que ha trascendido a medios norteamericanos “desde hace al menos un año”.

Asimismo, el medio digital sostiene que “lamentablemente el uso de la app en Venezuela se desbordó de límites aceptables y los bancos han tenido que hacer uso de recursos legales para proceder a mitigar las pérdidas que son cuantiosas”.

Con relación a la información presentada en el artículo titulado Bancos de Estados Unidos bloquean el uso de Zelle desde Venezuela, el medio afirma que el mismo permanecerá en línea, “y si otros bancos se suman al bloqueo preventivo lo agregaremos al contenido o se complementará con material adicional, buscando referenciar las fuentes claramente para evitar ser objeto de señalamientos”.

En la actualidad, el artículo original fue editado para aclarar que solo Chase Bank ha tomado medidas para la restricción de usuarios en Venezuela.

Expertos analizan situación actual de restricciones en Zelle

Economistas como Luis Vicente León y Asdrúbal Oliveros se han pronunciado a través de la plataforma X, antes Twitter, abordando la situación de las operaciones de Zelle en Venezuela.

De acuerdo con León, las restricciones no son “producto de una decisión masiva frente al uso del servicio desde Venezuela”, sino que obedece a la nueva política particular de algunos bancos.

En la misma línea, Oliveros explica que las decisiones de estos bancos se deben “al uso no adecuado o no adaptado a los términos y condiciones de esta plataforma, pero no representa una eliminación, una prohibición masiva del uso del Zelle en Venezuela”.

Ciertamente, muchos clientes están reportando dificultades para realizar transacciones desde Venezuela, por lo cual se recurre a VPN, aunque según política de algunos bancos norteamericanos, no se harán responsables por transacciones que se realicen usando este tipo de software informático.