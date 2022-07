Venezolanos que cayeron en el agujero negro por “apagón” del Saime siguen en el limbo

Cronología de la caída del Saime √ 35 días estuvo caído el sistema del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Miles de venezolanos, dentro y fuera de Venezuela, quedaron sin poder tramitar documentos de identidad. En ese lapso no hubo un plan de contingencia, ni respuestas -aún no las hay-. Ante una situación grave, e inédita, privó el “Estado del disimulo”. Los derechos a la identidad y a los documentos públicos de identidad fueron violados, una vez más. Viajes por motivos de salud, becas de estudio, competencias deportivas, trabajos y encuentros familiares fueron trucados. Los registros migratorios de puertos, aeropuertos y fronteras se vieron afectados y hoy son impresos, quiénes entraron y salieron del país en ese tiempo es un misterio. Acá les ofrecemos una cronología de los sucesos más importantes registrados durante el “apagón de identidad de los venezolanos”. √ El jueves 21 de junio comenzaron a rodar por redes sociales testimonios -y la frustración- de un grupo de venezolano que no conseguía entrar en el apartado de la página del Saime para consultar el estatus de trámites o gestionar citas. Solo a través del portal web del ente es posible tramitar un documento de identidad. Horas más tarde, aumentaban el número de quejas, consultas y preguntas sobre cómo acceder a este espacio. Cinco días después las embajadas y consulados de Venezuela en Argentina, España, México, República Dominicana, Suiza y Uruguay informaban sobre la suspensión de citas para trámites de pasaportes debido “a inconvenientes técnicos” en la plataforma del (Saime). Para finales de junio la etiqueta #Saime estaba entre las tendencias de Twitter. Mientras, las oficinas regionales del ente seguían abiertas, pero el personal indicaba a los usuarios que estaban a la espera de información desde Caracas sobre nuevos trámites, y en los pasos fronterizos terrestres y aeropuertos internacionales se tomaban a mano los datos de los viajeros. El 4 de julio, a través de redes sociales, circuló un supuesto mensaje del Saime, en el que se indicaba que el ente no prestaba servicios y que retomaría las actividades a finales de año debido al colapso por exceso de solicitudes. La institución publicó un mensaje para desmentir dicha información, pero sin dar detalles respecto al problema. √ El lunes 4 de julio, ciudadanos apostados a las afueras de la oficina del Saime en San Cristóbal, estado Táchira, protestaron por la falta de información, el retraso en la gestión de trámites y maltratos por parte de los funcionarios de esta sede. “No es justo que uno madrugue desde las 3:00 am y no colocan ni siquiera un letrero que diga: ‘No hay sistema hasta nuevo aviso’. No me parece justo, porque vengo a hacer ese trámite y no he recibido respuesta. A mí la policía me quitó bastante dinero porque tenía la cédula vencida, yo vengo a hacer el trámite y nunca me atienden”, denunció Andry González a Termómetro Nacional. √ El 10 de julio ingenieros informáticos y expertos en sistemas comienzan a especular, y divulgar a través de redes sociales, “qué estaba pasando” con la página del Saime. “No es una ‘caída accidental’, esta gente (Saime) explícitamente borró el subdominio relacionado con la página de trámites del Saime”, indicó Jesús Lara, licenciado en Ciencias de Computación. Hipótesis que respaldó el desarrollador web Ale Alejandro: “No estaba caída, la tumbaron”. 48 horas más tarde, el ente que dirige Gustavo Vizcaíno emite un comunicado en el que informan que su plataforma está caída y que son “víctimas de un bloqueo tecnológico”. En la misiva también indican el organismo estatal “logró establecer” una novedosa plataforma tecnológica para reanudar el servicio “libre de ataduras tecnológicas extranjeras que han servido para afectar al pueblo venezolano”; pero no precisan cuál ni quién es el encargado de esa “nueva plataforma”. √ El 15 de julio, en horas de la noche, vuelva a estar operativa la página. No hubo un anuncio oficial y pronunciamiento de algún ente del Estado. La restitución se conoció mediante experiencias de usuarios publicadas en redes sociales. Jesús Lara indicaba que la página era la misma: “¡El viejo Saime ha vuelto! Sigue siendo la misma plataforma”. El sistema volvió, pero con otras fallas: ese fin de semana, 16 y 17 de julio, varios usuarios denunciaban que en la página no aparecía registrado el pago que hicieron por trámites. Otros señalaban el aumento del precio de los trámites, información que luego fue desmentida por el Saime. √ Finalmente, el 18 de julio, las redes sociales del organismo informaban la restitución del servicio: “El Saime inició su operatividad en todas las oficinas del territorio nacional para la captación, entrega de documentos y otras solicitudes ante el ente identificador (…) Hoy se restablece y se activa una nueva plataforma tecnológica la cual permitió reanudar los servicios y así continuar garantizando todos los trámites a los ciudadanos dentro y fuera de nuestras fronteras”. Así daban por resuelta la violación a los derechos a la información y a la identidad de más de 30 millones de venezolanos. Horas más tarde, comenzaba a seguir nuevas denuncias en redes sociales: venezolanos que no podían solicitar trámites, porque no aparecían registrados en el país, citas y correos que no llegaban y pagos que no aparecían abonados.