Usuarios denuncian que contrajeron parásito por falta de mantenimiento en canchas de beach tennis

Al menos 5 jóvenes de Ciudad Guayana denunciaron a través de Twitter haber contraído larva migrans cutánea, un parásito que se encuentra en las heces de los animales, luego de haber practicado beach tennis en una cancha de la ciudad.

De esto responsabilizan al establecimiento por la falta de mantenimiento a sus espacios que, según el diagnóstico, debe estar contaminado.

La primera en activar la alerta fue la comunicadora social Arleth López Villa, quien publicó un hilo en Twitter acompañado de fotos, donde se pueden ver las lesiones que tiene en la piel de sus pies, y en el que explica cómo se contagió, aseverando que conocidos suyos, quienes practican el deporte en el mismo lugar, tienen los mismos síntomas.

Ok chicos, abriré un hilo a libre interpretación porque no voy a señalar a nadie. Ustedes me conocen y conocen los lugares que frecuento. A continuación, abro hilo del parásito que contraje en los pies a causa del contacto de mis pies con la arena de unas canchas de BT: — Es Arleth con th (@ArlethLopezV) July 13, 2023

“Hace una semana y media me comenzó una comezón en un pie, tenía una pelotita y parecía una picada. El lunes el pie derecho me amaneció peor y el izquierdo comenzaba a mostrar los mismos signos. Contacté a varios profesionales de la salud y los 3 coinciden en el diagnóstico porque me preguntaron si había ido a la playa, río o lugares con asentamientos de arena. Efectivamente sí, juego beach tennis con regularidad y el diagnóstico fue larva migratoria”, relató López.

En entrevista con Correo del Caroní la periodista comentó que los síntomas aparecieron unos días después de practicar el deporte. Asimismo afirmó que 8 personas contrajeron la misma infección luego de asistir al mismo recinto deportivo.

“Es necesario cerrar por completo las canchas cuando estén en desuso y evitar a toda costa el ingreso de animales. Higienizar las canchas con productos químicos, rotar arenas, rastrillar y regar”, acotó.

Larva migrans cutánea: la afección del arenero

Correo del Caroní contactó al infectólogo Rafael Wong quien destacó que este parásito prolifera en sitios donde hay condiciones de humedad y calor, siendo la arena de playas, ríos, areneros o, en este caso, canchas de arena, lugares idóneos para el contagio.

“Se trata de un pequeño gusano que se encuentra, en primer momento, en las heces de gatos y perros. Estos animales evacúan en los depósitos de arena. Es una enfermedad que es común contraer en playas, ríos y zonas donde haya arena. Hay una corresponsabilidad en esta situación, las personas no deberían entrar en estos espacios sin zapatos o practicar actividades como enterrarse en la arena. La sintomatología es bastante incómoda, se crean surcos en la piel que son bastante dolorosos”, adujo Wong.

Sobre el caso enfatizó en que este tipo de canchas deben tener tratamientos especiales para proteger a los usuarios.

“Me gustaría decir que no es culpa de los animales. Estas canchas requieren mantenimiento constante. Son canchas que deberían estar tapadas cuando no se estén usando porque en las noches cualquier animal puede pasar por allí y hacer sus necesidades”, cerró.

La sintomatología está caracterizada por surcos en la piel que provocan dolor, picazón e incomodidad. El tratamiento es a base de antiparasitarios; sin embargo, Wong rechazó la automedicación e invitó a quienes tengan síntomas a acudir a un especialista y evaluar el caso.

“Siempre debe hacerse bajo supervisión médica. Quiero decir también que no debe correr pánico: si no hay síntomas, es poco probable que se esté infectado. Siempre habrá síntomas”.

Empresa niega acusaciones

A pesar de que, en un primer momento, la afectada no mencionó al club donde se habría contagiado, conocidos y amigos señalaron a Los Roques Beach Club como responsable, puesto que es el lugar de práctica de la denunciante.

Asimismo, otros usuarios afirmaron que asistieron a estas canchas antes de contagiarse.

En conversaciones con Correo del Caroní el propietario del lugar rechazó las acusaciones, afirmando que cuentan con pruebas de los múltiples trabajos de mantenimiento que realizan a sus espacios.



La empresa publicó un comunicado en redes sociales e informó a la colectividad que “se implementaron medidas extra con análisis microscópicos a las 4 canchas que conforman nuestro complejo, análisis practicados por laboratorios autorizados por el Ministerio de Sanidad”.

El comunicado vino acompañado de videos donde se muestra a personas haciendo labores de desinfección en las áreas del club. Asimismo fueron publicados los resultados de los análisis que confirman la inexistencia de parásitos, protozoos, huevos ni larvas.

Sin embargo, usuarios se mostraron suspicaces ante la publicación, destacando que deberían tomar medidas para evitar el acceso de mascotas y animales callejeros a las instalaciones.