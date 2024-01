Uso de tapabocas podría evitar el repunte de casos de COVID-19

El incremento de enfermedades respiratorias en las emergencias de los centros de salud ha puesto en alerta a médicos venezolanos. Ante esta situación, el infectólogo Julio Castro, en una entrevista con Shirley Varnagy por Onda La Superestación, indicó que la mayoría de casos de COVID-19 han aumentado en varios países de Latinoamérica, entre ellos Venezuela. Por ello, usar tapabocas sería recomendable para prevención.

“Hay COVID-19 en la mayoría de países. En Estados Unidos se calcula que 70% de los casos de hospitalización son por COVID-19 y el otro 30% por influenza en adultos, influenza A o B”, explicó Castro.

El infectólogo hizo hincapié en que en los centros de salud debe utilizarse tapaboca, ya que hay gran cantidad de personas enfermas. “Debemos tratar de dividir los pacientes que tienen síntomas respiratorios para evitar contagios en el hospital”, explicó.

Castro recomendó utilizar tapabocas, por ejemplo, en espacios como el metro y otros lugares cerrados. “Aunque usted tenga un COVID-19 leve, inclusive, asintomático y que no lo sepa, puede tener secuelas prolongadas”, dijo.

El especialista indicó que una de las soluciones ante esta situación es buscar prevenir los casos, para ello puede recurrirse al uso de la mascarilla en centros asistenciales.

Presencia de variante “pirola” en el país

En cuanto a la subvariante de ómicron BA.2.86, conocida coloquialmente como “pirola”, Castro dijo: “No tengo ninguna duda de que va a estar en el país si no es que está ya, no tengo la información exacta de que esté o no esté, pero no tengo ninguna duda que va a estar”.

Insistió en que los brotes por esta y otras variantes aparecerán continuamente, y ante ello, debe existir una prevención para que los números de hospitalizados no sean alarmantes.

Respecto al uso de la mascarilla en aeropuertos y aviones, recomendó que se usen también durante los vuelos. En los colegios, hizo el llamado a que los niños que tengan síntomas de infecciones respiratorias no asistan por, al menos, 3 o 4 días a clases.