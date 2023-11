OMS: Consumo de alcohol ocasiona 3.3 millones de muertes al año

De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, el consumo de alcohol ocasiona 3.3 millones de muertes al año, lo que representa 5.9 por ciento de las defunciones a nivel mundial; además, causa 200 enfermedades y trastornos; también es la razón de discapacidades a edad temprana y hasta pérdidas económicas o sociales.

Desde el siglo XX, el alcoholismo se ha presentado como una enfermedad que no conoce de edad, género, clase social o situación económica, y actualmente cobra la mayor cantidad de vidas.

Cada 15 de noviembre se celebra el Día Mundial Sin Alcohol, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo instaura como una fecha para reflexionar y concientizar acerca de la problemática que éste representa, así como las consecuencias que conlleva.

Alcohólicos Anónimos, ve oportuno todos los espacios que ofrece la sociedad para mostrar nuestra propuesta de solución, con nuestro programa de recuperación, para frenar el avance de la enfermedad del alcoholismo. Por tanto la fecha del Día mundial sin alcohol es una de esas ocasiones que nos permiten en alianzas de cooperación con otras instituciones mostrarnos como alternativa.

Esta comunidad se inicia cuando dos alcohólicos, un corredor de bolsa, Bill W. y un médico, el Dr. Bob, se encontraron y compartieron sus experiencias, practicando así lo que sería un “método” que se sigue utilizando eficazmente en los grupos de AA en más de 180 países en el mundo, y que ha recuperado a millones de alcohólicos por más de 88 años.

Aunque la mayor parte de las personas confunden el alcoholismo con el abandono y la indigencia, se ha establecido que del 100% de quienes tienen problemas de alcohol, sólo el 5% se encuentra en condición de calle, mientras el 95% restante lleva una vida aparentemente “normal”. El alcoholismo afecta física, mental y emocionalmente a quien la sufre, no distingue diferencias sociales, culturales, de sexo, raza o religión, y perjudica tanto al alcohólico como a su entorno familiar, social y laboral. Este es un hecho ignorado por la mayoría de la gente, a lo que se suma la negación por parte del mismo enfermo alcohólico, y el estigma social que la acompaña.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el alcoholismo es una enfermedad progresiva y mortal, que además del deterioro físico y mental, tiene manifestaciones asociadas como problemas gástricos, hepáticos, cardiovasculares, entre otros, además de provocar suicidios, accidentes de tránsito y violencia doméstica, que pese a que no se registran como producto del alcohol están ligados a su consumo.

Venezuela tiene el mayor promedio de consumo de alcohol de toda Latinoamérica, se calcula que cerca de 3 millones de personas en el país tienen problemas con su manera de beber y día a día se multiplican los jóvenes, mujeres sin olvidar los sectores tradicionales los que adquieren la enfermedad del alcoholismo, lo que representa un foco importante en el deterioro de la salud en nuestro país.

En esta ocasión, estaremos dedicando nuestro mensaje de recuperación en el Día Mundial Sin Alcohol mostrándonos como alternativa de solución a la terrible enfermedad del alcoholismo, para adaptarnos a los nuevos tiempos estaremos realizando reuniones y llevando nuestro mensaje en línea vía Zoom, Google Meet, Instagram, X, Facebook, especialmente dirigido a personas afectadas, familiares, médicos, estudiantes y personas en general que se intereses en la solución de tan terrible flagelo, compartiendo nuestras experiencias. Los horarios, direcciones ID y contraseñas podrá ubicarlas en nuestras redes sociales oficiales de Venezuela.

Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza, para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna, no desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.

Han pasado 88 años y hoy el programa de AA es considerado como el tratamiento más efectivo para la recuperación del alcoholismo.

