Incrementos en casos COVID-19 en Bolívar no han tenido incidencia a nivel hospitalario

En los primeros 13 días de julio de 2022 se reportaron de manera oficial al menos 145 contagios de COVID-19 en Bolívar, estado que figura entre los que registran mayores contagios en los últimos días.

Sin embargo, este repunte de casos COVID-19 no ha significado un colapso hospitalario en comparación con el primer año de la pandemia. Incluso, son pocos los pacientes que llegan a los centros asistenciales en busca de atención y una eventual hospitalización.

Correo del Caroní consultó con médicos y enfermeros de los hospitales Uyapar y Dr. Raúl Leoni, en Ciudad Guayana, y Ruiz y Páez, en Ciudad Bolívar, quienes coincidieron en son pocos los casos atendidos a nivel de hospitalización.

Se conoció que recientemente hubo sólo seis pacientes hospitalizados con COVID-19 en el Ruiz y Páez, centro médico cuya área Covid se llegó a ampliar a 130 camas. En los hospitales de Ciudad Guayana se han deshabilitado las áreas para uso exclusivo de esta enfermedad.

El gremio médico y de enfermería coincide también en que, la aplicación de las dosis de las vacunas contra la COVID-19 significó que los síntomas que presentan los pacientes son leves y, muy pocos los casos fueron de moderados a graves. Incluso, así lo declaró recientemente el presidente del Instituto de Salud Pública (ISP) en Bolívar, Manuel Maurera, a un medio regional.

Aislamiento en casa

Brian Tenia pasó recientemente por un proceso infeccioso que, según su sintomatología, afirma fue COVID-19.

“Venía de un fin de semana de salir con amigos y hasta fuimos a la discoteca. Pasaron como tres días cuando comencé con el dolor de cabeza, el desgano, la fiebre y algo de tos. A mis amigos no les dio nada. Ellos dicen que fue un resfriado o gripe, pero por prevención me aislé en casa y tomé acetaminofén, vitaminas y mucho líquido. No necesité ir al médico”.

Como él, se repiten otros casos en familias, sobre todo en aquellos que ya pasaron por una infección por COVID-19 y que, en esta oportunidad el proceso fue leve y de rápida recuperación.

El presidente del Colegio de Médicos en Bolívar, Hugo Lezama, ha observado que ciertamente hay muchos casos de procesos de catarros y afecciones respiratorias, pero no todos son COVID-19.

“Puede darse el caso de confundir los síntomas de una cosa por otra. Afortunadamente no se ha incrementado la letalidad”, señaló.

Sin embargo, Lezama se suma a la campaña de exhortar a los ciudadanos a cumplir con el esquema de vacunación recomendado, incluyendo la cuarta dosis que ya se aplica en diferentes centros de salud en Ciudad Guayana. También insta a reforzar la bioseguridad en áreas muy concurridas y, sobre todo, cerradas.

Para la aplicación de la tercera y cuarta dosis, el ISP habilitó 162 centros de vacunación en Bolívar: 24 en Angostura del Orinoco, 6 en Sucre, 7 en Bolivariano de Angostura, 4 en Sifontes, 7 en Gran Sabana, 3 en Roscio, 12 en Cedeño, 10 en Piar, 3 en Padre Chien, 2 en El Callao y 84 en Caroní.