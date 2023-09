Funcarbo invita a caminata familiar por Día Mundial del Corazón

Con el mensaje Camina por tu corazón, la Fundación Cardiológica de Bolívar (Funcarbo) invita a la población guayacitana a participar en la caminata que se realizará este sábado, 30 de septiembre, con motivo del Día Mundial del Corazón, que se conmemora cada 29 de septiembre.

Oscar Genie, presidente de Funcarbo, recordó que las enfermedades cardiovasculares son prevenibles y que ese es precisamente el mensaje que quieren llevar a la comunidad.

“Nosotros podemos prevenir al disminuir factores de riesgo cardiovascular y nuestra línea de acción va a estar encaminada a lo que es educación a la comunidad. Nuestras principales líneas de acción van a ser trabajar en eventos como despistaje, hipertensión y evaluar riesgo cardiometabólico. Vamos a hacer programas escolares, incentivar a los niños a una dieta cardiosaludable y ejercicio, pero no solo a los niños, sino adolescentes, jóvenes”, explicó.

Destacó que una buena evaluación cardiovascular puede ayudar a determinar enfermedades de forma precoz y revertir el daño.

Ximena Madrid, vicepresidenta de Funcarbo, señaló que a partir de este año, todos los 29 de septiembre se dedique al día o la semana del corazón.

Y a propósito de la movida deportiva en Ciudad Guayana, Madrid explicó la importancia de una evaluación cardiovascular antes de iniciar una actividad física regular.

“Si bien es cierto que la cardiopatía isquémica no es frecuente antes de los 30 años, antes de los 30 años puede haber anomalías congénitas o puede haber presencia de arritmias que sencillamente son asintomáticas. Sabemos que el sobrepeso puede venir desde la infancia, el tabaquismo, el sedentarismo y eso impacta”, detalló.

La vicepresidenta de Funcarbo agregó que pacientes mayores de 35 años que vayan a ejercitarse, mínimo requieren de una prueba de esfuerzo, porque permite detectar cardiopatía isquémica a tiempo; es decir, cuando hay la obstrucción o la estrechez de las arterias del corazón.

La caminata no tiene fines competitivos, ya que es más familiar e incluso pueden llevar mascotas. La invitación es a partir de las 6:00 am, aunque recomiendan estar antes de esa hora. El recorrido es de 3.4 kilómetros, teniendo como punto de salida y llegada la Clínica La Esperanza. La actividad es gratuita y no requiere inscripción previa.

“Lo importante de la ciudad es que hay una ola ahorita de está motivada de running y ejercicio. Ya eso es un punto importante porque sabemos que solamente subir 20 escalones al día de escalera reduce en 8% un riesgo de diabetes, por hablar de diabetes nada más. O sea que sabemos que conque orientemos ese caudal de personas que está tratando de hacer ejercicio después de una pandemia tan importante que nos tuvo tan colapsados, eso es una gran ayuda para nosotros”, afirmó Genie.

Advirtió a su vez que las enfermedades cardiovasculares producen 20 millones de muertes al año. Es por ello que buscan reducir esa cifra promoviendo mejores hábitos.