¿Detectaron casos de subvariante XBB de COVID-19 en Venezuela?

Variante XBB Ya está en Venezuela varios estados Carabobo. Mérida Maracaibo Caracas hay cuidarse usen mascarilla Se aconseja a todo el mundo que se ponga una mascarilla porque la nueva variante del coronavirus COVID-Omicron XBB es diferente, mortal y no es fácil de detectar correctamente. Los síntomas del nuevo virus COVID-Omicron XBB son los siguientes: No hay tos.

No hay fiebre. Solo habrá un número limitado de estos otros: Dolor en las articulaciones.

Dolor de cabeza.

Dolor en el cuello.

Dolor en la parte superior de la espalda.

Neumonía.

Generalmente no hay apetito.

COVID-Omicron XBB es 5 veces más virulento que la variante Delta y tiene una tasa de mortalidad más alta que esta. La afección tarda menos tiempo en alcanzar una gravedad extrema y a veces no hay síntomas evidentes. ¡Tengamos más cuidado! Esta cepa del virus no se encuentra en la región nasofaríngea y afecta directamente a los pulmones durante un periodo de tiempo relativamente corto. Varios pacientes diagnosticados con Covid-Omicron XBB fueron clasificados como sin fiebre y sin dolor, pero las radiografías mostraron una neumonía torácica leve. Las pruebas de hisopo nasal suelen ser negativas para el Covid-Omicron XBB, y los casos de falsos negativos en las pruebas nasofaríngeas están aumentando. Esto significa que el virus puede propagarse en la comunidad e infectar directamente los pulmones, provocando una neumonía vírica, que a su vez provoca una dificultad respiratoria aguda. Ello explica el porqué el Covid-Omicron XBB se ha convertido en algo muy contagioso, altamente virulento y letal. Precaución, evitar los lugares concurridos, mantener una distancia de 1,5 m incluso en espacios abiertos, llevar una máscara de doble capa, usar una mascarilla adecuada, lavarse las manos con frecuencia, aunque todos estén asintomáticos (sin toser ni estornudar). Esta ola de Covid-Omicron XBB es más mortífera que la primera ola de Covid-19. Así que tenemos que ser muy cuidadosos y tomar varias precauciones reforzadas contra el coronavirus. Mantenga una comunicación vigilante con sus amigos y familiares. No guarde esta información para usted, compártala todo lo posible con otros familiares y amigos.