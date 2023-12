Avanza el dengue en Venezuela ante crisis hospitalaria y falta de registros

El año 2023 está cerca de terminar en medio de un repunte en los casos de dengue en Venezuela. Son muchos los factores que pueden influir en el aumento en los índices de esta enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado con el virus. Sin embargo, en Venezuela no existe un registro oficial de casos por parte de las autoridades y los hospitales del país no cuentan con los insumos y el personal suficiente para atender esta contingencia.

Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad de Infectología de Venezuela, explicó que durante el 2023 se registró un aumento de casos de dengue en Sudamérica según los reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Países como Argentina y Uruguay, que no tenían registros de dengue, comenzaron a presentar casos. En Venezuela, según explica la médica, el dengue es una enfermedad endémica, lo que significa que se registran casos durante todo el año.

Sin embargo, durante la temporada de lluvias aumenta la población y criaderos de los mosquitos Aedes aegypti, conocidos como mosquitos patas blancas que son los transmisores del dengue. Asimismo, el cambio climático y el incremento de la temperatura acelera el ciclo de vida del mosquito.

Sin cifras oficiales

De acuerdo con los registros de la OPS, en Venezuela se registraron 4.809 casos durante los primeros cinco meses del 2023. Sin embargo, los datos que deben ser enviados por el Ministerio de Salud a esa instancia no han sido actualizados por lo que se desconoce cuál es el estatus del dengue en el país durante los últimos siete meses. Tampoco se ha roto la censura oficial sobre el boletín epidemiológico, la publicación que por ley el despacho ministerial debe realizar semanalmente con este y otros datos nacionales, y que ha incumplido desde 2016.

Valenzuela indicó que se registró un aumento de casos de dengue durante los primeros cinco meses de 2023 en comparación con el mismo período del año 2022 cuando se contabilizaron 1.776 casos.

De acuerdo con las cifras independientes de Monitor Salud, desde el 1 de enero hasta el 23 de septiembre se registraron 1.306 casos de dengue solo en Caracas. Sin embargo, este es un subregistro que no representa la cifra oficial de casos.

Este incremento no ha sido reportado por las autoridades sanitarias en Venezuela. De hecho, Mauro Zambrano, dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas y coordinador general de Monitor Salud, denunció que el gobierno envió un comunicado interno a los trabajadores de la Dirección de Salud Ambiental del Distrito Capital en la que reconocían la “contingencia del dengue” en la capital y cuestionó que la información no se haga pública para que los ciudadanos tomen sus precauciones.

El dirigente sindical aseguró a TalCual que desde el Ministerio de Salud no se emitan alertas ni se incentiven campañas de prevención para evitar el contagio de dengue. “El gobierno tiene que tomar esto con seriedad; la salud no es un juego y por el dengue pueden morir personas. Cuando hay una situación de peligro de este tipo, tú tienes que buscar la manera de prevenir para que no vuelva a suceder”.

El gobierno ha implementado el plan de fumigación Pícale adelante al dengue. Sin embargo, Valenzuela señala que si bien la fumigación es importante se debe también eliminar los criaderos de mosquitos. Por esta razón, es necesario que el Estado realice un saneamiento de los ríos y quebradas donde suelen arrojarse desechos y evitar el estancamiento de agua. También se debe evitar que los vertederos de basura se desborden en desechos, por lo que es importante que el servicio público de aseo urbano funcione continuamente para evitar la acumulación de basura.

Colapso sanitario

En medio de la falta de información pública o alerta sanitaria, Patricia Valenzuela advierte que los hospitales públicos del país no están en condiciones para diagnosticar ni ofrecer tratamiento por casos de dengue. En este sentido advirtió que “puede estar en desarrollo un posible colapso sanitario” ante el desabastecimiento en los centros de salud.

Diagnosticar el dengue es un problema para médicos y pacientes, quienes deben recurrir a laboratorios privados para hacer la prueba correspondiente. Valenzuela asegura que las distintas pruebas para diagnosticar dengue no están disponibles en muchos de los hospitales públicos del país. Uno de los estudios para la determinación de reacción en cadena polimerasa se realiza en laboratorios privados, pero no en todos está disponible.

Además resaltó la falta de equipos, insumos y personal en los centros asistenciales del país. La Encuesta Nacional de Hospitales informó el 20 de noviembre que en 2023 el índice de desabastecimiento de insumos de emergencia fue de 39%.

“Si no tenemos los insumos, pues se puede colapsar un hospital si comienzan a llegar casos de dengue con signos de alarma, que son aquellos en los que hay que hacer exámenes seguramente de seguimiento y tienen la indicación de la hospitalización porque hay que rehidratar a esa persona para evitar que evolucione a dengue grave”, dijo Valenzuela.

Mauro Zambrano advirtió que en cuanto a salud ambiental, para prevenir la propagación de dengue, tampoco hay insumos ni equipo suficiente. El sindicalista aseguró que en Distrito Capital solo hay un carro de fumigación en funcionamiento.

“Nosotros lo que estamos exigiendo es que el control sanitario funcione como debe ser. Para eso el control sanitario debe tener autonomía, debe tener presupuesto, recursos, dotar a los trabajadores de los carros de gasoil y de todo lo que hace falta para hacer este trabajo. Eso por supuesto que evitaría que el dengue se propague como se propagó en toda Venezuela y los hospitales”, indicó.

¿Qué se necesita para prevenir el dengue?

Las autoridades sanitarias deben tomar una serie de medidas, más allá de las fumigaciones. Patricia Valenzuela señala que tanto el Estado como los ciudadanos deben tomar precauciones y seguir recomendaciones para evitar la propagación del dengue.

La fumigación es importante para erradicar los mosquitos patas blancas en su etapa adulta. Sin embargo, hay que eliminar los criaderos de mosquitos. Estos criaderos se forman en espacios donde haya agua estancada. Por esta razón se debe evitar arrojar desechos a los ríos y quebradas para permitir que el agua fluya y no se acumule. Asimismo señaló que si hay desechos, las autoridades correspondientes deben retirarlos.

Los vertederos de basura son otro foco de criaderos de mosquitos. Es por eso que la basura debe botarse en bolsas cerradas y evitar la acumulación. Para lograr esto es importante que el servicio de aseo urbano funcione regularmente recogiendo los desechos. Sin embargo, muchas zonas del país se ven afectadas por la acumulación de basura y la falta de aseo urbano.

Si es necesario almacenar agua en el hogar, debido a la falla en el suministro del servicio que afecta a gran parte del país, es importante que los recipientes estén tapados en todo momento.

Existen otras recomendaciones que la población debe seguir para evitar el contagio:

– Evitar el uso de flores en recipientes con agua

– Procurar no dejar charcos de agua en la regadera y bañeras; los inodoros deben estar tapados en todo momento

– Usar repelente contra mosquitos

¿Qué hacer ante un contagio de dengue?

Patricia Valenzuela ofreció algunas recomendaciones para quien se haya contagiado de dengue. Es importante recordar que los síntomas del dengue se presentan de cuatro a 10 días después de la picadura del mosquito infectado. Estos síntomas generalmente son fiebre intensa, dolores musculares, vómitos, dolor detrás de los ojos, glándulas inflamadas y sarpullidos.

Lo primero que debe hacer una persona al sospechar que tiene dengue es buscar atención médica. De ser posible, debe hacer la prueba de diagnóstico y seguir las indicaciones médicas. Valenzuela informó que la prueba diagnóstica de dengue está disponible en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en el Instituto de Medicina Tropical, específicamente en la sección de Virología, y su precio es más económico que en laboratorios privados.

Es importante no automedicarse y seguir las indicaciones médicas. Además es importante mantener una hidratación constante.

Si una persona con dengue es picada por un mosquito, el insecto se convertirá en transmisor del virus. Es por eso que las personas contagiadas deben usar mosquiteros para evitar más picaduras.