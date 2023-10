Psicodata Venezuela: el venezolano tiene una alta desconfianza

La iniciativa Psicodata, creada en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), se mantiene día a día en la búsqueda de generar un cambio en los frecuentes problemas de salud mental que se han presentado en el país.

Dani Socorro, director de la Escuela de Sicología de la UCAB y de Psicodata Venezuela, junto a Celibeth Guarín, declararon para Radio Fe y Alegría Noticias en Mérida sobre la situación que se vive en el país actualmente por las dificultades emocionales.

Socorro indicó que una de las razones existentes es que el venezolano se restringe en pedir ayuda debido a su alta desconfianza. “Hay elementos que son de mucha fortaleza y por eso es que el venezolano es súper resiliente, pero también existe una alta desconfianza, estamos hablando que el 81% de los venezolanos tiene una profunda desconfianza interpersonal, entonces es un punto como muy crítico”, resaltó el sacerdote.

El director de Psicodata también agregó que los principales problemas emocionales del venezolano nacen del duelo (ya sea por fallecimiento o migración) y la situación tan inestable que vive Venezuela política y económicamente, por diferentes circunstancias difíciles de manejar.

Hay mucho desconocimiento de la salud mental

Por otro lado, Guarín expresó que aún hay mucho desconocimiento sobre la salud mental, al punto que muchas personas no sepan cómo actuar ante la inestabilidad emocional. “Habitualmente cuando alguien deja de realizar sus actividades diarias, cuando las actividades que para ellos antes eran placenteras ya no lo son, suelen aislarse, sin decir tan fácilmente que van a buscar ayuda o que van al sicólogo”, argumentó.

La vocera dio un mensaje representando desde la comunidad de sicólogos de Venezuela para toda la población. “Hay que estar muy pendiente con algunas señales, hay una idea errónea donde se dice que si alguien está diciendo que tiene ideas de suicidarse entonces no se va a suicidar porque el que se va a suicidar no lo dice y no es así, cada alerta y cada señal cuenta, considero que hay que trabajar entre todos y detectar los cambios de conducta que pueden llevar a evitar los suicidios”, expresó.

La línea de atención de Psicodata funciona viernes, sábado y domingo, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche. Los números son (0212) 416.31.16 o 416.31.18, y está abierta al servicio de todos.