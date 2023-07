¿Libro recomendado por Ministerio de Educación reconoce a la familia homoparental, como dijo Linda de Márquez?

“Esto es perverso y ya está en nuestro sistema educativo y yo quiero despertar la conciencia (…) de todos los padres y madres (…). Este libro nos los aclara, miren aquí (…) usted me dirá si eso nos representa sociológicamente, a lo que es la familia venezolana”, dice la activista Linda de Márquez en el video verificado que se publicó en la cuenta de Instagram @porlafamiliavenezolana el 9 de junio (minuto 1 con 45 segundos, aproximadamente).

La activista muestra las páginas de un libro de texto en el que observamos siluetas de color rosa de varios tipos de parejas. Si partimos de la convención social de que las mujeres usan falda y los hombres pantalón, tenemos:

Pareja de mujer y hombre con un niño pequeño

Pareja de dos mujeres, una de ellas embarazada

Pareja de dos hombres con una niña pequeña

Hombre solo con niña pequeña

Pareja de mujer y hombre sin hijos

¿Este libro existe? ¿Contiene el citado gráfico? ¿Es recomendado por el Ministerio de Educación de Venezuela? ¿Reconoce un tipo de familia clasificada como homoparental (con padres del mismo sexo)?

La respuesta es positiva. Lo que muestra Linda de Márquez en el video es la página 42 una publicación de la Colección Bicentenaria, el canon oficial de libros escolares del Gobierno venezolano: se titula Patria y ciudadanía: ciencias sociales y corresponde al primer año de educación secundaria. Puede descargarse en versión digital en PDF en varias direcciones de internet, por ejemplo esta.

Antes de mostrar el libro, Linda de Márquez hace referencia y exhibe ante la cámara una copia en blanco y negro de otro material escrito, que el Ministerio de Educación publicó en 2018 junto a Unfpa, siglas en inglés del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Se titula Orientaciones pedagógicas para la educación integral de la sexualidad en el subsistema de educación básica (versión en PDF).

Sin embargo, debe acotarse que la información del libro de texto Patria y ciudadanía: ciencias sociales (primer año) es bastante parca acerca del tema ilustrado en el gráfico. En la página 41 se especifica entre los tipos de familia:

“Familia homoparental: formada por dos madres o dos padres y sus hijos e hijas”.

Ni una sola vez en el libro se mencionan las palabras “homosexual” u “homosexualidad”, lo que resulta llamativo, tomando en cuenta que se habla de familia homoparental y que un gráfico muestra imágenes de una pareja de dos hombres y de una pareja de dos mujeres. En las 92 páginas del libro tampoco existe la palabra “género”, en referencia a las construcciones sociales que conforman los comportamientos, las actividades, las expectativas y las oportunidades que se consideran apropiados en un determinado contexto sociocultural para todas las personas (definición de la OMS).

¿Qué dicen las estadísticas que tenemos a la mano sobre la composición demográfica de la familia venezolana?

El último censo efectuado en Venezuela, el de 2011, señaló que para esa época 38% de los hogares de Venezuela consideraban a una mujer como “jefa de hogar”, sin más estadísticas acerca de otros tipos de familia (homoparental, monoparental, etc).

El estudio de población y vivienda presentado en 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) -elaborado sobre la base de los datos del censo y descargable en PDF– agregaba que esto representaba una tendencia creciente: en 1990, 24% de los hogares tenían una “jefa de hogar”. En 2001, el porcentaje subió a 29,4%.

Es cierto que, en una conferencia de prensa ofrecida en agosto de 2012, una autoridad del INE para la fecha (Frank Ortega) indicó que, extraoficialmente, datos recogidos en el censo de 2011 sugerían que en Venezuela había entre 4 y 6 mil parejas homosexuales (reseña: ONG Stop VIH). No se especificó cuántas de esas parejas criaban hijos, ni se presentó un estudio demográfico posterior sobre este tema.

Encovi (Encuesta Nacional de Condiciones de Vida) es una encuesta efectuada por universidades venezolanas que, en plena emergencia humanitaria, de algún modo ha llenado un vacío ante la opacidad de estadísticas oficiales y la inexistencia de un nuevo censo.

Sin embargo, la última Encovi que incluyó datos de composición de familia (al menos de manera pública) fue la del período 2019-2020. Se indicó allí que 51% de los hogares consideraban a una mujer como jefa de familia (lo que ratificaría la tendencia creciente).

También se refleja esta estructura estadística:

32% de familias extensas (padres y representantes con hijo o hijos, acompañados por otros parientes)

27% de familias nucleares completas (dos padres o representantes con hijo o hijos)

15% de familias nucleares incompletas (un padre o representante con hijo o hijos)

11% de parejas solas (sin hijo o hijos)

15% de hogares con personas solas, familias compuestas (dos parejas que comparten hogar) y otras

El estudio de Encovi 2019-2020 no incluye datos sobre familias homoparentales (con dos padres del mismo sexo). EsPaja.com se comunicó con María Gabriela Ponce, una de las profesoras que ha participado en la elaboración de Encovi, pero admitió que no manejaba datos sobre familias homoparentales. Esto no quiere decir (obviamente) que no existan, sino que el instrumento estadístico no fue elaborado para registrar esos casos.

María Di Brienza, socióloga de la UCAB, publicó en 2022 un estudio titulado Características demográficas de los hogares venezolanos, que también toma datos de Encovi. Allí tampoco se hace mención a estadísticas de familias homoparentales. EsPaja.com se comunicó telefónicamente con la profesora Di Brienza, que nos expuso estas consideraciones:

“Esos grupos no se hacen visibles. Nuestras estadísticas nacionales (…) no recogen estos temas, cuando en otros países de América Latina, en los censos de p0blación, tratan de investigar clara y directamente lo que tiene que ver con la orientación sexual y la identidad de género. Eso no lo hacemos nosotros (…) Hay estudios, pero no podemos disponer de estadísticas a gran escala que nos digan cuántos representan (estos grupos) en la población total. Si no hacemos visibles estos grupos, jamás podremos ver su importancia ni ayudar a garantizar sus derechos”.

“Venezuela, a diferencia de Ecuador o Argentina, no tenemos una ley de matrimonio igualitario, y eso también trae desventajas porque si intentamos medirlo estos grupos pueden no expresar que son familias homoparentales”.

“No lo podemos saber (si hay un porcentaje significativo de familias homoparentales) porque no lo hacemos visible. Hay que hacer esfuerzos (…) Naciones Unidas ha recomendado a los gobiernos de América Latina (…) hacer mayores esfuerzos para identificar la diversidad de familias a través de los censos (…) No es que no existan, es que nosotros como sociedad no hemos hecho mayores esfuerzos para poner en evidencia estos grupos poblaciones y brindarles protección. No se ha avanzado”.

Di Brienza adelantó que la Encovi 2023 (cuyos resultados están previstos para publicarse en el trimestre final de este año) incluirá datos más precisos acerca de la composición de la familia venezolana y la orientación sexual.