EsPaja | ¿EMA advirtió que refuerzo contra la COVID-19 perjudica el sistema inmunológico?

Corre por WhatsApp un video colgado por la cuenta @sanateatimismo en Tik-Tok y con un destacado llamado de atención, en el que el presentador de un programa de TV, tras leer una información que no es legible para la audiencia, señala que “la agencia reguladora de la Unión Europea expuso oficialmente que insisitir en aumentar la cantidad de vacunas (…) perjudica el sistema inmunológico”, para referirse a la inmunización contra la COVID-19. Se trata de una información manipulada que se comparte en Venezuela a mediados de julio de 2022.

Al ir a sanateatimismo en Tik-Tok se observa la portada del video, pero al hacerle clic aparece en la cuenta de @enfevivimos. “Esto no lo dice ningún antivacuna. Yo no soy antivacuna. Pero la agencia europea de medicinas y vacunas, de estrategia y vacuna, Marco Cavaleri, señaló el día 11 que, dosis tres, cuatro, cinco y seis terminan perjudicando el sistema inmunológico. Está hablando desde la agencia reguladora más importante después de la FDA, del mundo, la de la Unión Europea, que dice que después de la tercera dosis de la vacuna de COVID-19 se produce un deterioro permanente del sistema inmunológico. Esto es un informe oficial de la agencia reguladora europea, no de los antivacuna de la India, no del doctor Villa (Víctor), no, no, no, no. Europa está diciendo señores acá tenemos un problema. Eso de recomendar la dosis tres, cuatro, cinco, seis, negativo”, dijo el presentador para dar entrada a una conversación con la doctora Sandra Ayala, quien aparece en la pantalla dividida del canal ABC de Paraguay, según se puede observar.

Pero la información ni es nueva ni se corresponde por lo dicho por Marco Cavaleri, Head of Biological Health Threats and Vaccines Strategy (jefe de Amenazas Biológicas a la Salud y Estrategia de Vacunas) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), el día 11, como se precisa en el video. Pero no se trata del 11 de julio, sino del 11 de enero de 2022, cuando Cavaleri no dijo que las dosis de refuerzo para la inmunización de la COVID-19 causaban daño permanente al sistema inmunitario, sino lo siguiente:

“Todavía no hemos visto datos con respecto a una cuarta dosis, y nos gustaría ver estos datos antes de poder hacer cualquier recomendación, pero al mismo tiempo, estamos bastante preocupados por una estrategia que implica la vacunación repetida en un corto plazo”, indicó Cavaleri en la primera rueda de prensa del año de la EMA, reseñó en su momento el portal Euronews.

La preocupación de Cavaleri viene dada porque una estrategia basada en repetir la vacunación cada poco tiempo puede disminuir la respuesta inmunitaria de estos fármacos, como lo hizo saber durante su intervención, y cuyas palabras fueron tergiversadas por algunos portales informativos como La República (Colombia) o la agencia Bloomberg.

“Lo que el experto señaló es que la administración de dosis de refuerzo en intervalos cortos de tiempo (ejemplificó con cada cuatro meses) no representa ‘una estrategia sostenible a largo plazo’ ya que podría hacer que la respuesta inmunitaria a la vacuna fuera menor (es decir, que las vacunas fueran menos eficaces)”, publicó el 17 de enero el sitio español de verificación de información Maldita, tras comunicarse con la EMA para aclarar el punto.

En el video de Tik-Tok que circula por WhatsApp, el presentador (Euclides Acevedo en el espacio Mesa de periodistas, según ubicó EsPaja.com en internet) dice que Cavaleri incluso cuestionó la tercera dosis. Y por el contrario, la EMA la ha recomendado. El responsable de la estrategia de vacunación indicó una tercera vacuna para extender la protección y su eficacia contra el coronavirus (minuto 6 del video de la rueda de prensa de la EMA).

Según datos preliminares que se manejaban para enero de 2022 por la Agencia Europea de Medicamentos”, la vacunación sigue siendo una parte esencial del enfoque para combatir la pandemia en curso. De acuerdo con las recomendaciones de las autoridades nacionales, se deben continuar los esfuerzos para aumentar la captación total de vacunación en personas que actualmente no están vacunadas o que están parcialmente vacunadas y para acelerar el despliegue de dosis de refuerzo”, se lee en su sitio web en inglés.

El portal español Newtral también verificó la información el 19 de enero de 2022. Cavaleri solo afirma que no es sostenible basar un plan de vacunación frente a la COVID-19 en dosis de refuerzo constantes y que hay que buscar una estrategia de largo plazo, señala la publicación.

En España Antena3 y la agencia EFE se sumaron al esfuerzo por aclarar lo que realmente dijo Cavaleri. En Chile, el sitio verificador Fast Check hizo lo propio.

El 18 de enero de 2022, el portal El Diario (Venezuela) desmintió la veracidad de las supuestas declaraciones de Marco Cavaleri, a partir de la información publicada por la agencia EFE.

Las dosis de refuerzo contra la COVID-19 no perjudican ni causan daño permanente como informó Euclides Acevedo en el canal paraguayo ABC, colocando tal afirmación en boca del jefe de estrategias de vacunación de la EMA, Marco Cavaleri. Su declaración fue tergiversada para manipular la opinión pública.