Enfermeras protestan en MP para exigir que se frene judicialización en gremio

Un grupo de enfermeras protestó este viernes frente al Ministerio Público, en Parque Carabobo, para exigirle al fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, mayor atención y que se frene la judicialización del gremio.

Ana Rosario Contreras, presidenta de la Asociación de Enfermeras de Caracas, aseguró que las enfermeras del país han sido maltratadas y golpeadas por médicos-directores de algunos centros asistenciales del país y señaló directamente al director del hospital oncológico Luis Razetti de Caracas.

“Un caso muy patético es el del doctor Mario Laya, director del instituto oncológico Luis Razetti. Es un maltratador y su conducta roza la misoginia. Un hombre que maltrata y veja a una mujer no puede estar al frente de un centro hospitalario”, denunció Contreras.

Las enfermeras que protestaron le piden a Saab que “judicialice a la ministra de Salud y al director regional de salud porque ellos son los responsables de dotarnos de insumos para nosotros poder atender a los pacientes”, dijo.

Según las estimaciones de Contreras, el próximo año para el sector salud no será mejor que los anteriores y prevé un empeoramiento de condiciones. “La salud en el año 2023 fue catastrófica. Estamos en una crisis hospitalaria sin precedentes. Hoy vemos cómo no solamente no tenemos insumos, sino que la salud perdió el carácter de gratuito porque para que la persona sea atendida lo único que no tiene que llevar el paciente es la cama”, expuso Ana Rosario Contreras.

También enfatizó que el salario en este gremio es menor a 40 dólares mensuales: “No alcanza para nada. Seguimos en extrema pobreza”; por lo que dijo que “más del 80% del personal salud ha hecho migración laboral. Vemos enfermeros siendo mototaxistas, enfermeros en la economía informal, haciendo peluquería, entre otras cosas”. A esta situación sumó la escasez de insumos y la falta de personal en los centros de salud.