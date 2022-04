Ucabistas manifiestan dificultades en el proceso de pago debido al nuevo impuesto sobre las transacciones en divisas

Estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), extensión Guayana, aseguraron que la entrada en vigencia del Impuesto a Grandes Transacciones Financieras -que aplica para todos los procesos de compraventa en el país- hace más cuesta arriba el proceso de pago del semestre, cuyo valor ronda los 1.600 dólares.

El pasado 28 marzo entró en vigencia una medida económica ordenada por el Ejecutivo nacional: el cobro de un impuesto indirecto de 3% a los pagos en divisas. El gravamen es una estrategia gubernamental que busca promover el uso de bolívares y aumentar la recolección tributaria.

Como contribuyente especial, la UCAB pasará a ser agente receptor de este impuesto que entra en vigencia durante la víspera de inscripciones para el semestre abril-agosto 2022. Los alumnos de la casa de estudios denunciaron su preocupación ante la incertidumbre generalizada y la dificultad para pagar el alto costo de la matrícula que, en sus palabras, es un monto poco práctico para manejar en bolívares.

Karla Guerrero, estudiante del décimo semestre, aseguró que quienes se verán más afectados son quienes usan el método de pago financiado, ya que implica la compraventa de divisas constante o el pago de un incremento en la tarifa. “Los últimos semestres los pagué a través de la plataforma Zelle, tendría que ver qué tanto voy a perder con esto del impuesto en caso de pagar en dólares. Si no, tocará vender. En otras oportunidades, cuando no existía la posibilidad de pagar con moneda extranjera, realmente me costaba vender tantos dólares para adquirir bolívares”, declaró.

Pese a llevar “grandes transacciones” en su nombre, el impuesto se cobra a cualquier persona natural que haga compra de un producto o servicio a un contribuyente especial, es decir, cualquier establecimiento que genere más de 600 bolívares en ventas al año. Esta característica abarca a prácticamente todos los comercios del país. El tributo es calificado como indirecto por los expertos debido a que no representa un monto fijo para el contribuyente, sino que dependerá del consumo de los usuarios. Afectará a los pagos que se realicen en dólares en efectivo y a través de plataformas electrónicas (Zelle, PayPal, Reserve), quedando exentos los pagos con débito internacional.

Amira El Sahli, estudiante de Comunicación Social, aseguró que no hay claridad aún sobre cuánto hay que pagar, en consecuencia, desconoce el método que usará de cara a las inscripciones pautadas para el 6 de abril. “Si me toca vender los dólares es un problema porque nadie compra 650 dólares de un golpe y es muy tedioso vender por partes. Además, tener un monto exagerado en bolívares en una cuenta bancaria también es un conflicto; muchos bancos llaman para supervisar. No sé qué tanto me vaya a perjudicar”, declaró.

El coordinador de servicios financieros de la UCAB, Oliver Serrao, aseguró que funciona como el Impuesto de Valor Agregado (IVA), con la diferencia de que este aplica para divisas. “Las tarjetas internacionales que pasan por punto están exentas porque el monto se recibe en bolívares. En cuanto a las cuentas en divisas en bancos nacionales, por el momento están suspendidas y no se sabe qué medidas se van a tomar”, explicó.

Serrao desmintió que se deshabilitarán los métodos de pago en dólares, confirmando que todos los métodos estarán disponibles para que los alumnos usen el de su preferencia, también aclaró que el impuesto puede pagarse tanto en dólares como en bolívares a través del punto de venta. “La mayoría va a vender los dólares por fuera para ahorrarse ese 3%”.

Tomando como referencia el monto de 1.600 dólares, el incremento debido al impuesto sería de 48 dólares por pago total. Las modalidades de parcial (dos pagos) y financiado (6 pagos) podrían estar sujetas a un aumento en el monto debido a las variaciones en el precio de la unidad de crédito.

Luis Adrián Rosas, consejero de extensión de la UCAB, declaró que la casa de estudios recibe los pagos en la moneda de curso a nivel nacional que sigue siendo el bolívar. Aunado a ello, hizo énfasis en que el pago en divisas debería ser la última opción. “Siempre se nos sugiere pagar en bolívares. Procesar el pago en dólares es complicado, además, el pago en bolívares facilita a la universidad cubrir sus costos operativos y cumplir con sus compromisos. Hay un abanico de posibilidades para pagar en bolívares”, aseguró.

Como contribuyente especial, la UCAB sirve como canal de recepción para el tributo, es decir, no se beneficia del impuesto. Este es declarado ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), quien supervisa a través de la máquina fiscal la cantidad recaudada por la organización.