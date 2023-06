UCAB es la mejor universidad de Venezuela, según el QS World University Rankings 2024

El martes la firma británica Quacquarelli Symonds, dedicada al análisis y valoración de instituciones de educación superior en todo el mundo, publicó el QS World University Rankings 2024: Top Global Universities, listado en el que fueron evaluadas 1.500 casas de estudios de 104 países, 85 más que en 2023. Según el ranking, la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) subió un peldaño a nivel nacional y se ubicó en lo más alto del podio de honor, al alcanzar la posición Nº 1 entre sus pares de Venezuela.

A nivel internacional, la UCAB también mejoró su rendimiento, pues se ubicó en la posición 582 de todo el mundo, lo que quiere decir que ascendió 169 peldaños versus la edición 2023, cuando alcanzó el Nº 751-800. Las buenas noticias no terminan allí. Entre las 192 universidades latinoamericanas incluidas en este listado, y con base en su puntuación total, la UCAB logró el puesto Nº 21, es decir, escaló 28 lugares en la región versus el 2022, cuando se ubicó en el Nº 49 del grupo.

Es importante destacar que Quacqcuarelly Symonds presenta anualmente un ranking específico dedicado a ponderar las instituciones de educación superior de América Latina: el QS Latin American University Rankings. En la edición de 2023, la UCAB consiguió el puesto Nº 69 de la región y el Nº 3 de Venezuela. Los resultados de 2024 se conocerán en el último trimestre del año.

El rector de la UCAB, Arturo Peraza, s.j., celebró el posicionamiento alcanzado por la alma máter en el ranking y aseguró que constituye una muestra de que la institución, próxima a cumplir 70 años, no se deja vencer por el complejo contexto nacional. “El país sigue enfrentando una serie de dificultades de las que la UCAB no está exenta, pero esta universidad lo que hace es levantarse frente a esas dificultades y recrear oportunidades en favor de sus estudiantes, la comunidad universitaria y el país, porque el mejoramiento conseguido en el ranking no es solo en Venezuela sino a nivel global. Creo que lo que estamos probando con estos resultados es que las dificultades no determinan la condición; lo que determina la condición de un equipo de trabajo es el espíritu que lleva y el espíritu de la UCAB lo que ha hecho es fortalecerse, crecer y seguir brindando oportunidades”, afirmó el sacerdote jesuita.

Desempeño de universidades venezolanas y TOP internacional

Junto a la Universidad Católica Andrés Bello, otras seis instituciones venezolanas aparecieron en el QS World University Rankings 2024. La lista está compuesta por la Universidad Central de Venezuela (UCV), que se posicionó en el segundo puesto en el país y el Nº 631-640 a nivel mundial; la Universidad Simón Bolívar (USB), que quedó en el tercer lugar local y el Nº 951-1000 en el orbe; la Universidad Metropolitana (Unimet), que logró el Nº 4 nacional y el Nº 1001-1200 global; la Universidad de Los Andes (ULA), ubicada en el Nº 5 del país y el Nº 1001-1200 mundial; la Universidad de Carabobo (UC), que alcanzó el sexto lugar nacional y el Nº 1201-1400 global, y la Universidad del Zulia (LUZ), en la posición Nº 7 de Venezuela y la Nº 1201-1400 a nivel internacional.

Por decimosegundo año consecutivo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), de Estados Unidos, se llevó el trofeo como la mejor universidad de todo el mundo. Le siguen la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford (ambas del Reino Unido), en el segundo y tercer puesto, respectivamente. Completan el Top 5 global la Universidad de Harvard (Estados Unidos) en la cuarta posición y la Universidad de Stanford (también del Reino Unido) en el quinto lugar.

Las instituciones latinoamericanas que mejor ubicación lograron son la Universidad de Sao Paulo (Brasil), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Buenos Aires (Argentina).

El QS World University Rankings se elabora con base en la evaluación de las universidades participantes a partir de varios indicadores, entre ellos reputación académica, reputación entre empleadores, citas de investigación y proporción docentes-alumnos. “Este año implementamos nuestra mejora metodológica más grande hasta ahora, introduciendo tres nuevas métricas: Sostenibilidad, Empleabilidad de sus egresados y Red internacional de investigación.

Los resultados se basan en el análisis de 17,5 millones de artículos académicos y las opiniones especializadas de más de 240 mil expertos universitarios y empleadores”, se lee en el resumen disponible en la página web oficial del ranking.

Avance ucabista sostenido

Además de su puntuación global, la UCAB destacó particularmente en tres renglones: Reputación entre empleadores, Empleabilidad de sus egresados y Reputación académica, en los cuales la universidad logró ubicarse en la posición 112, 266 y 328 entre sus pares del mundo, respectivamente.

Según Gabriela D´Ambrosio, coordinadora de la Unidad de Estadísticas de la UCAB y responsable de aportar a Quacquarelli Symonds la data para el reporte, estos resultados tuvieron un peso determinante en la valoración final y avance de la universidad, cuestión que, aseguró, muestra el trabajo sostenido de la institución para mejorar su desempeño. “Para esta edición del QS World University Rankings se presentaron algunas variaciones en la metodología que, a mi juicio, influyeron en el posicionamiento de la UCAB como la mejor universidad del país. Una de ellas -y la más importante- se refiere al valor que le otorgaron a la empleabilidad, aumentando de 10% a 15% el peso del indicador de reputación de empleadores sobre la puntuación total y creando un nuevo indicador, con peso de 5%, para medir las habilidades de las universidades en asegurar la inserción de sus egresados en el mercado de trabajo.

La UCAB se ha preocupado siempre por reducir la brecha que existe entre el estudiante y el mundo laboral, así como por formar profesionales integrales que puedan desarrollarse en cualquier ambiente de trabajo. Los egresados de nuestra universidad gozan de gran prestigio entre los empleadores del país, por su valor como profesionales y como personas. Estos aspectos han sido fundamentales para potenciar nuestro rendimiento, lo que generó un ascenso importante en la clasificación”, afirmó la especialista.

Este año, la UCAB también mejoró su desempeño en The’s Impact Rankings 2023, listado elaborado por la revista británica Times Higher Education que evaluó la gestión de universidades de todo el mundo en pro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU. La UCAB volvió a ser la única de Venezuela incluida en la clasificación y, aunque mantuvo su posición general respecto a 2022, mejoró ligeramente su puntaje global.

Además, en América Latina subió cuatro puestos y se ubicó en la posición Nº 97 entre 147 universidades. Los resultados del QS World University Rankings 2024, correspondientes a Venezuela, pueden ser revisados aquí.

El listado completo del QS World University Rankings 2024 también está disponible aquí.