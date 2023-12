Profesores universitarios piden aumento: estos son los montos que exigen

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) y la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) pidieron al gobierno de Nicolás Maduro hacer ajustes salariales. Denunciaron condiciones deplorables de trabajo.

Keta Stephany, directiva de la Fapuv; y José Gregorio Afonso y Luis Crespo, presidente y vicepresidente de Apucv, presentaron este 29 de noviembre una tabla salarial en la que se propone que el docente instructor a medio tiempo (el que comienza su carrera) reciba 308 dólares; en la actualidad gana el equivalente a cuatro dólares.

“Ya arribamos a 620 días sin aumento salarial. Los salarios tienden a cero en el sector universitario”, dijo en la presentación Afonso. Agregó que la primera medida que debe tomar el gobierno en enero es convocar a los gremios universitarios y a las autoridades a discutir el tema del sueldo.

El punto de partida es un aumento del salario mínimo nacional a 180 dólares: “El gobierno pudiera tener la mitad de esos recursos, porque tendría que salarizar los bonos que viene pagando”.

El planteamiento de los profesores establece que profesor que comienza su carrera a tiempo completo cobre unos 726 dólares, y el que ocupa el máximo escalafón llega a 1.184 dólares.

El presidente de Apucv subrayó que un sueldo de 1.184 dólares no es nada exorbitante, porque un profesor de similar formación gana cerca de 4 mil dólares al mes en países de la región.

“Pueden arreglar infraestructura de las universidades, pueden arreglar los jardines, los salones, reconstruir edificaciones, pero si no hay gente y si no tenemos para que permanezca el capital humano, y sobre todo, el que está encargado de las labores de conocimiento, no hay universidad viable”, alertó.

Keta Stephany, por su parte, denunció la falta de presupuesto universitario y las condiciones deplorables de trabajo. “Estos graves atropellos se han materializado a pesar de la permanente denuncia y movilización”, sostuvo la representante gremial en una rueda de prensa.

“Sin salarios ni autonomía, la sostenibilidad de la universidad venezolana es imposible… Ya pasamos de la pérdida de la calidad de vida de los profesores universitarios a la imposibilidad de sobrevivir en estas condiciones”, alertó Stephany.