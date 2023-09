FVM: Planteles educativos mantienen bajos índices de inscripción porque los padres no tienen para comprar útiles escolares ni uniformes

La Coalición Sindical de Educadores del municipio Caroní denunció que existen grandes índices de deserción estudiantil y docente, de cara al regreso a clases, pautado para el próximo 2 de octubre. En este sentido, los sindicatos aseveraron que la situación se debe a que los docentes han tenido que migrar a otros oficios mientras que los padres no cuentan con recursos para costear inscripción, uniforme y útiles escolares.

“Las escuelas del municipio Caroní continúan con problemas estructurales. Solo un 15% recibió la gotita de amor y se les ha hecho un mediano mantenimiento. Hay una deserción escolar grande. Le pedimos a los representantes que inscriban a sus hijos porque la mayoría de las instituciones tienen matrículas súper bajas. Los padres no están inscribiendo a sus hijos por problemas económicos. No tienen para comprar los útiles escolares ni los uniformes. Trabajan el día a día para comprar comida”, afirmó Carmelis Urbaneja, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros Seccional Caroní (FVM).

Urbaneja señaló que la falta de apoyo gubernamental se ha traducido en escuelas con falta de mobiliario, fallas estructurales y con déficit de docentes. A su vez, expuso que los colegios privados- que antes permanecían sin cupos disponibles- están todavía inscribiendo alumnos y recibiendo pagos a los representantes.

“La matrícula escolar está sumamente baja hasta esta fecha. Los colegios están llamando a inscribirse cuando en años anteriores no se conseguía cupo, así está pasando en muchos colegios privados porque los padres no han podido reactivar su inscripción”, declaró Doris Guzmán, presidenta del Colegio de Profesores de Venezuela Seccional Caroní.

¿Cuánto se gasta en cubrir los estudios de un niño?

Según los cálculos de la FVM, los gastos entre inscripción, uniforme y útiles escolares que deben costear los representantes superan los 400 dólares.

“San Félix es una zona escolar afectada. Los padres dicen que no les alcanza y eso no es un embuste. No le alcanza a nadie. Se hace difícil para los representantes comprarles los uniformes a los niños. Una persona que gana 130 bolívares no puede asumir ese gasto”, acotó Urbaneja.

Según la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privadas del estado Bolívar, las matrículas de instituciones privadas oscilan entre los 60 a los 120 dólares.

Por su parte, el precio de un uniforme escolar completo supera los 50 dólares sin incluir el vestido reglamentario para clases de educación física. Asimismo, los padres deben asumir costos de papelería para adquirir libretas, cuadernos y material escolar, así como libros de texto.

“El representante necesita como 400 dólares para costear uniformes y útiles para sus hijos. Si es nivel universitario, el precio sube. Eso es lo que se necesita”, alegó la gremialista.

Firma de contrato colectivo y revocación de la Onapre

Bajo la premisa de que la paz escolar depende del Estado venezolano, los educadores reiteraron que sus exigencias son la firma de un nuevo contrato colectivo, el pago de deudas acumuladas y la derogación del Instructivo Onapre.

“Exigimos que se firme una nueva contratación colectiva, que nos cancelen el 280% que nos debe y la eliminación del Instructivo Onapre que fue lo que pulverizó el salario del maestro”, destacó la presidenta de la FVM.

“Queremos la firma del contrato colectivo de una vez por todas. Exigimos al Ministerio de Educación que se siente en la mesa de conversación y elimine la figura de la Onapre. Que nos restituyan nuestras cláusulas y salarios”, zanjó Guzmán.

Durante 2022, se introdujeron al menos tres denuncias que exigían la derogación del Instructivo Onapre, herramienta que rebajó las tablas salariales y primas laborales de los educadores. No obstante, todas las denuncias fueron no admitidas por el Tribunal Supremo de Justicia que alegó no existir suficiente evidencia que comprobara la existencia de tal instructivo.

En este sentido, los sindicatos advierten que, de no tener respuesta, continuarán en las calles protestando.

Reincorporación mínima

Según la Coalición Sindical, solo el 50% del personal se ha reincorporado a las escuelas. La misma situación ya había sido denunciada por el Colegio de Profesores del estado Bolívar.

En este sentido, Urbaneja manifestó que muchos docentes han emigrado y otros prefieren tener trabajos alternativos, esto ante la debacle económica del país que se ha visto exacerbada por la subida del precio del pasaje.

“Un docente gana 250 bolívares y necesita gastar 400 bolívares semanales en pasaje. Prácticamente, está pagando para trabajar. No alcanza el salario para pagar el pasaje”.