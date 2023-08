90% de estudiantes de sexto grado no están preparados para pasar de nivel, dicen maestros

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) advirtió que 90% de los estudiantes de sexto grado no están preparados para pasar al bachillerato. Carmen Teresa Márquez, secretaria general de la organización gremial y sindical, indicó que ese porcentaje de la población de la educación básica tiene deficiencias en áreas como matemáticas, ciencias y castellano.

“Los niños no están aprendiendo. La Federación Venezolana de Maestros realizó una investigación para los niños de sexto grado y 90% de ellos no respondió en áreas de matemáticas, ciencias y castellano. Están saliendo los niños mal preparados en los colegios, no hay calidad”, dijo en una rueda de prensa.

Márquez sostuvo que el año escolar culminó en condiciones pésimas y responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro. Señaló que Barinas es uno de los estados donde no hubo clases durante el último periodo, por lo que los estudiantes lo perdieron completamente. La vocera aseguró que las autoridades obligan a los docentes a pasar a los jóvenes de curso aunque no hayan recibido clases.

Por otra parte señaló se refirió a que hay maestros que, con el permiso de las zonas educativas, han optado por asistir menos días a los colegios para dedicarse a otros trabajos que le generen ingresos económicos. “Queremos que los niños pobres estudien, que los niños de las zonas populares puedan tener clases en septiembre, pero usted, gobierno, garantice la educación del pueblo venezolano”, instó Márquez.

La secretaria general de la FVM criticó que las autoridades no aumenten los salarios ni firmen la convención colectiva. “La excusa es que no tienen recursos. Es sabido que los recursos que obtiene el Estado por la explotación del suelo debe ser invertido en educación y salud. No se está pidiendo nada que no esté en la ley. El gobierno está obligado a invertir en la educación”, afirmó.