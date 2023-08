Película guayanesa llegará en noviembre a las salas de cine

El Salto de los Ángeles es una película guayanesa que retrata una particularidad de Ciudad Guayana. Y es que para niños y jóvenes del sector Campo Rojo, en San Félix, es común hacer clavados desde el puente Caroní. De allí el nombre de este filme.

Pero además, cuenta la historia de Antonio, un niño de 12 años que reside en dicho barrio, y que a su corta edad le tocó hacerse cargo de su familia. Su padre representa uno de tantos casos en la región y el país, pues se trata de un hombre que se fue a trabajar a las minas del sur del estado Bolívar. Un día, Antonio salió en busca de él.

Fue en el reciente Festival de Cine en Mérida, donde El Salto de los Ángeles recibió una mención especial. Allí compitieron 13 películas venezolanas. Entre ellas Simón y A la sombra del sol, hechas por venezolanos que viven en el exterior.

En el caso de El Salto de los Ángeles, es dirigida por José Zamora, venezolano que sigue en el país. La película también contó con la actuación de la actriz Ira Fronten, guayanesa radicada actualmente en Italia, y que participó en largometrajes como La Casa Gucci.

“Es una película venezolana que nos representa como estado, y que desde un principio dimos mucho de qué hablar por el tema de la fotografía, por el paisaje, por la identidad, por muchos temas ricos que tiene la película en sí. Vimos a la gente llorar después de la proyección, aplaudir un rato. El público quedó muy contento con la película, con los resultados”, relató Zamora.

A la pantalla grande

Está previsto que la cinta se proyecte en las salas de cine a partir de noviembre. Además de participar en otros festivales, como Elco (Entre Largos y Cortos de Oriente), los festivales internacionales de cine Mar de Plata y el de La Habana.

Sobre el estreno en las salas de cine, El Salto de los Ángeles tendrá dos premieres: una en Puerto Ordaz, para el 14 de noviembre: y la otra en Caracas para el 22 de ese mes.

Zamora comentó que después de la sala de cine tendrán un streaming, y posteriormente pueden pasar a la televisión.

Este filme guayanés cuenta una historia muy local, donde el público se puede identificar con las infancias vulnerables, con el viaje de su protagonista.

“Hay gente que ni siquiera conoce Puerto Real, no saben del río Caroní, el río Orinoco, ni siquiera ha visto el Salto Ángel. Mucha gente también agradeció eso, que conoció una parte de Venezuela a través de esta película y que no tiene un tilde político. No tiene un cliché de cine venezolano, sino que es una historia fresca, de familia”, sostuvo Zamora.

Esta cinta guayanesa también participó en mayo de este año en el Festival de Cannes. Quedó seleccionada por Venezuela Film Hub entre los nueve trabajos cinematográficos de la categoría work in progress, que representaron al país.