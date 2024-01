Inauguran primer museo de arte y fotografía en Bolívar

La historia de Ciudad Guayana ahora puede verse a través del lente de Evelio Lucero. Esto gracias al nuevo Museo de Arte y Fotografía Evelio Lucero, en Puerto Ordaz. Se trata del segundo museo de este tipo en Venezuela, y el primero en el estado Bolívar.

El espacio es un homenaje en vida al reconocido fotógrafo de Ciudad Guayana, Evelio Lucero, y un sueño que este año logró materializar gracias a José Cheo Rodríguez, director del Instituto Combinado Gonzalo Méndez, en Puerto Ordaz.

Es en esta institución educativa donde se abrió el espacio para el Museo de Arte y Fotografía Evelio Lucero.

“Esto que ustedes están visitando hoy es para toda Guayana, sin restricción, desde las 7:00 am hasta las 5:00 pm, de lunes a lunes. Le vamos a dar cabida también a todas las escuelas públicas y privadas. Estamos adquiriendo un autobús para irlos a buscar, para que hagan visitas programadas para estos muchachos, para que vean que sí se puede”, informó el director de Colegio Gonzalo Méndez.

Entrar al Museo de Arte y Fotografía Evelio Lucero es pasearse por la evolución de la cámara fotográfica. Decenas de estos equipos son parte de la exposición del lugar, acompañado de imágenes que inmortalizó en su historia por Ciudad Guayana, la ciudad a la que llegó solamente por unos días y se quedó viviendo en ella.

Un sueño materializado

Lucero asegura que siente gran satisfacción por hacer realidad un sueño que intentó materializar por años.

“Ese sueño siempre estuvo presente en mi mente, un museo para Puerto Ordaz (…) Este sueño de tener un museo para la ciudad, para mí no es nada nuevo. Hice dos intentos en la Alcaldía y en la universidad, y no se logró. Tenía que ser Cheo. Y puedo asegurar, ya que soy director de la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, que es la primera vez que se fundó un museo de fotografía como este. Aunque digan que hay otro, pero no como este. Y este es el primero en el estado Bolívar”, afirmó Lucero.

La apertura de este museo también fue propicia para presentar algunas pinturas de Miguel Pedríquez, escultor y director de la Escuela de Arte Armando Reverón.

“Me enriquece estar en un acervo cultural que hoy por hoy se evidencia en todos los hechos históricos y patrimoniales (…) espero que este proyecto sea un anticipador para crear un privilegio en la cultura como patrimonio fundamental”, sostuvo Pedríquez.