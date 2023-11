Canticum Merú celebrará novena edición del Puer Natus el 10 de diciembre

El grupo coral Canticum Merú anunció la novena edición de su concierto navideño Puer Natus: el niño nació, el cual se celebrará el próximo 10 de diciembre en el teatro del Colegio Loyola Gumilla.

“En este evento podrán disfrutar como cada año de todo un compendio de artistas, tanto urbanos como artistas que se han formado en el movimiento coral. Artistas consagrados de nuestra ciudad cantando con nuestro coro, entre ellos, J Santos, Aymara saxofonista, Carmen Julia, Marla Music, Proto López, Piscis Manzanillo… Todos los que han apoyado la labor de Canticum Merú”, expresó Irma Conchita Iorio, directora de la coral.

Canticum Merú es un coro femenino que cuenta con una trayectoria de 28 años en Ciudad Guayana, esta coral es reconocida como patrimonio cultural del municipio Caroní. En este sentido, el Puer Natus es una presentación tradicional de la agrupación que engloba ritmos clásicos con música moderna y sonidos tradicionales como las parrandas y gaitas.

Voces blancas Canticum Merú vuelve al escenario

Para la edición del 2022, la agrupación presentó a sus Voces Blancas, un coro conformado por niños que se presentaban por primera vez bajo el entrenamiento de Iorio. El proyecto se prolongó y un año después la coral infantil vuelve al escenario ahora como anfitriones del evento, de la mano del coro femenino.

“Este año las voces blancas se convierten en anfitriones. Los niños están con muchas ilusiones, mucho compromiso y mucho amor. Ellos están muy claros de que son anfitriones de este concierto. Es por ello que van a interactuar con todos los artistas que nos acompañarán”, manifestó Iorio.

Puer Natus: nuevamente celebramos al niño en Guayana

El origen del nombre Puer Natus es una canción italiana, la cual era tocada en el orfeón dirigido por Pino Iorio, padre de la directora de la agrupación. Es de esa partitura de donde nace el ritmo y el esbozo de lo que hoy en día es el evento navideño más esperado por los guayaneses.

“Apenas tuve la oportunidad de tener un coro cuando llegué a Guayana hice un concierto de Navidad. Hace nueve años estaba ordenando la biblioteca de mi casa y conseguí una caja de partituras de mi papá. Allí encontré el Puer Natus, esa melodía que cantaba el orfeón y yo disfrutaba tanto. Dije: esta va este año y así se va a llamar el concierto. Por eso el concierto se llama Puer Natus, pero es el concierto de Navidad que siempre he hecho desde que llegué a la ciudad”, expresó la organizadora.

En ediciones anteriores, el concierto duró 4 horas aproximadamente, puesto que cuenta con más de 10 presentaciones continuas. Sin embargo, se plantea reducirlo a 3 horas este año.

Ante grandes obstáculos, más fe

“Esta es la oportunidad que tenemos en la ciudad de enseñarle a las nuevas generaciones lo bonito del arte. Somos los responsables de llevar la buena música y la tradición navideña a Guayana. Son muchos los artistas que se han ido sumando. Es bonito ver cómo fusionamos todos los conocimientos de cada género musical y presentar una propuesta linda a una ciudad que tanto le hace falta. En nuestro día a día no nos damos el espacio de abrirnos al arte como lo hacen en otros continentes. A mamá Conchita le ha tocado duro estos últimos años, pero ella va ahí con mucha fe llevando buena música a Guayana”, expresó el artista local J Santos, alumno de Iorio, durante la rueda de prensa.

Durante 2022, en entrevista con Correo del Caroní, Irma Conchita conversó sobre los grandes retos que trae financiar este tipo de eventos, especialmente por la desatención del Estado y la desinversión tanto en espacios como en aportes económicos a las agrupaciones culturales.

“Cuando recibí la invitación de parte de Adrián Cedeño solo pensé: ¿Yo? Me siento enorme por esto. Fue tan genuino y bonito. No dejo de pensar que es un compromiso inmenso. Es un trabajo con gran trayectoria y debo aportar todo lo que pueda. Quiero que todos queden agradados porque es la primera vez con un solista instrumental. Esto es una propuesta elegantísima de una gran envergadura y mucho respeto. Este tipo de concierto enriquece la cultura de Guayana. Es mucho trabajo y es difícil lograr todo esto. Ensayo, producción, patrocinantes. La ciudad lo necesita”, manifestó Aymara Saxofonista, músico de Guayana.

“No tengo palabras para expresar lo emocionada que estoy de participar en el Puer Natus. Donde quiera que voy, yo menciono que pasé por Canticum Merú. Yo vengo de la escuela de Canticum Merú. No saben lo orgullosa que me siento de poder decir eso. La profesora me llamó y me dijo que quería que participara como artista invitada. Quiero que sepan que hay un antes y un después de Carmen Julia cuando pasó por Canticum Merú. El Puer Natus es el mejor regalo que se le puede dar a Ciudad Guayana. Es un arduo trabajo y los invito a que vayan porque estar allí es olvidar todo lo que estamos viviendo en ese momento”, destacó la cantante Carmen Julia.

Recaudación de fondos

Asimismo, Iorio comentó que para marzo del 2024 fueron invitados a cantar con el orfeón de la Universidad Central de Venezuela en el marco de su aniversario número 88. Es por ello que los recursos recaudados de esta edición del Puer Natus serán usados para costear los gastos de viaje.

Las entradas pueden ser adquiridas en las Librería Latina de la ciudad y a través de las redes sociales de la academia @CanticumMeru y @IRMAIORIO.