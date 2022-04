Christie’s subastará en París un dibujo de Miguel Ángel valorado en 30 millones de euros

Christie’s subastará en París, el próximo 18 de mayo, un dibujo inédito de Miguel Ángel, A nude young man (after Masaccio) surrounded by two figures, que era uno de los pocos del artista que todavía estaban en manos privadas.

El dibujo de Miguel Ángel lo valoraron en 30 millones de euros (unos US$ 33 millones).

Esa obra la atribuyeron al artista italiano en 2019.

La vendieron en 1907 a la casa de subastas Drouot como una creación de su taller y pasó desapercibida por los expertos hasta hace poco.

Así lo indicó Christie’s en un comunicado.

La casa de subastas estimó que es un trabajo de su juventud, a finales del siglo XV.

Probablemente es el estudio de un desnudo más antiguo que se conserva del pintor y escultor.

Miguel Ángel recrea al hombre temblando retratado en el Bautismo de los Neófitos, un fresco de Masaccio (1401-1428) realizado en la iglesia Santa María del Carmen de Florencia.

Este dibujo será expuesto en Hong Kong y Nueva York antes de su subasta en París y según la presidenta de Christie’s Francia, Cécile Verdier, su descubrimiento fue un momento destacado en la historia del arte y también lo será su venta en el mercado.