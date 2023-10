Cecodap: casos de ideación suicida en adolescentes llegan a su punto más alto

Según la ONG Cecodap, la tendencia de casos de ideación suicida en adolescentes venezolanos va en aumento, alcanzando su punto máximo este 2023 en comparación a los últimos siete años.

“La oferta de salud mental en Venezuela es extremadamente limitada. Hay un déficit de profesionales, en algunas instituciones podemos estar hablando de uno o dos psicólogos o psiquiatras especializados en la salud mental infantil”, denunció Abel Saraiba, coordinador adjunto de Cecodap, este 10 de octubre.

Durante la presentación del informe Somos Noticias, capítulo Salud Mental (2022 – julio 2023), la institución dedicada a los derechos humanos en la infancia informó que, de las 5.605 personas atendidas por el Servicio de Atención Psicológica en el primer semestre de 2023, al menos 764 presentaron alteraciones del estado del ánimo. De esta cifra, 28,95% de los niños, niñas y adolescentes presenta ideación suicida; es decir, que han pensado en la muerte o se cuestionan qué pasaría si no existieran.

Sarabia advirtió que las instituciones de salud mental tampoco están tan coordinadas con los sistemas de protección infantil ni hacen investigaciones académicas para buscar patrones y generar políticas públicas enfocadas en defender y restituir los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

“De las encuesta que organizamos para saber qué tan eficiente son los centros de atención, la gente reportó que los consejos de protección, con 33%, y las ONG, con 21,4%, son las que dan un mejor respuesta a las solicitudes de casos en esos espacios. Mientras que la peor respuesta está en los ministerios (con 21,4% de rechazo), los consejos comunales (con 19,4% de desaprobación) y los hospitales o centros de salud (con 12,6% de las valoraciones negativas)”, agregó Sarabia.

Casos iguales o superiores a 2022

Cecodap estima que ya en los primeros siete meses de este año los casos igualan o se acercan a las cifras del año pasado. Pronostican que los casos de atención en 2023 superarán los niveles de que hay desde el año 2016, incluso más que en el contexto de la pandemia por COVID-19.

De los 5.605 niños, niñas y adolescentes atendidos por Cecodap, el 53% se representan por el género femenino y el 47% se identifica con el género masculino. Más del 75% de los jóvenes atendidos provienen de la región central del país, de las poblaciones cercanas a la capital.

“Las alteraciones de los estados de ánimos son la principal motivación de consulta para esta población (con 34%), seguido del comportamiento disruptivo en el hogar (11,98%), el conflicto familiar (10,64%) y la violencia (9,99%). Hablamos que en el 2022 se atendieron un total de 624 casos de alteración del estado de ánimo, y solo en lo que va de 2023 estamos atendiendo 764 casos, donde se experimenta la ansiedad, la depresión y las sensaciones mixtas”, informó Sarabia.

“En el caso de la violencia atendimos 186 casos en la primera mitad del año 2023, mientras que en el año pasado atendimos 194 casos. Es decir, que ya a mitad de este año casi igualamos a lo que registramos en el periodo anterior”, agregó.

Tasa de ideación suicida más alta

El coordinador de Cecodap denunció que, de los casos de los menores de edad con alteraciones de los estados de ánimos, el 28,95% presentó ideaciones suicidas. “Esta es una variable que sigue aumentando, sigue agravándose y debe llamar nuestra atención”.

La diferencia entre la tasa de ideación suicida de todo el año 2022 y el primer semestre del 2023 es de 7,25 puntos porcentuales. Una cifra que la institución proyecta que se superará en este periodo.

“Hasta ahora nunca hemos podido regresar a los datos pre-pandémicos sobre la alteración del estado de ánimo. La población más vulnerada en todos los estudios son las adolescentes femeninas. En este año conseguimos un repunte cuatro veces mayor con respecto al año pasado”, dijo.

De acuerdo con la institución, la cifra más alta de ideación suicida en adolescentes en la historia de sus registros se debe a un aumento en los casos de violencia basada en el género, donde “la parentalización temprana y las labores de cuidado del grupo familiar” son una de las causas más comunes en la afectación de la salud mental en la infancia.

El abuso sexual también va en aumento

“La principal forma de violencia que afectó a niños y adolescentes durante este periodo fue el abuso sexual, con 34,2% de los casos de violencia. Uno de cada cuatro menores de edad consultados en el servicio psicológico afirmó ser una víctima de violencia y humillación pública por sus padres como método de crianza”, denunció Sarabia.

El acoso escolar no se queda atrás, según el informe. Los casos repuntaron a 39% de los motivos de consulta psicológica.

“Los casos son atendidos por la sociedad civil y no el Estado, y esto es una sustitución que no debería estar pasando”, concluyó el coordinador de Cecodap. “Si no estamos acompañados de unas políticas públicas que atiendan el problema ni las causas, las condiciones de vida de los menores de edad será vulnerada y estará en riesgo”, concluyó.