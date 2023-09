Venezolanos nominados a los Grammy Latino 2023

En horas de la mañana de este martes, el cantante venezolano Lasso dio a conocer por medio de una publicación en su cuenta en redes sociales, la nominación obtenida a los Latin Grammys 2023.

Mejor Canción del Año, Mejor Grabación del Año, Mejor Canción Pop Rock; son las tres categorías a las que está nominado con su canción Ojos Marrones.

“De verdad a cada uno de ustedes muchísimas gracias por todo el apoyo que he tenido en todos estos años. Yo no les puedo explicar… he llorado todo el día, sé que es una estupidez pero esto es una vaina muy emocionante para mí. Vamos a ver qué pasa pero ya estamos ahí”, expresó el cantante a través de una historia en su cuenta de Instagram.

Otra artista venezolana que también se encuentra nominada a los Latin Grammy 2023 es Joaquina, hija de la presentadora Camila Canabal, quien con lágrimas en sus ojos y gran felicidad compartió en su cuenta en Instagram la emoción al recibir la noticia. La joven cantante obtuvo dos menciones: Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Compositor.

Akapellah fue nominado por su canción La Vida Es Buena junto al rapero español Kase.O, compartirá la categoría de Mejor Canción Pop/Rock con Lasso. A esta lista de venezolanos se une La Vida Boheme con Mejor Canción Alternativa con Aleros/Pompei.

Los Latin Grammy 2023 se mudarán por primera vez fuera de Estados Unidos, en un evento que promete ser una fiesta musical llena de talento y diversidad. Los ganadores se darán a conocer el 16 de noviembre en una ceremonia que se transmitirá en vivo desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla en España.