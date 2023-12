Triunfo de primera madre en Miss Venezuela genera polémica en redes sociales

La educadora y modelo Ileana Márquez, de 27 años, conquistó la noche de este jueves, en Caracas, la corona de la 71 edición del Miss Venezuela. La Miss Amazonas hizo historia al convertirse en la primera madre en lograr el título del certamen de belleza más importante del país, lo que causó polémica en las redes sociales.

El hecho de tener una hija de 11 años es, para algunos, un “no” rotundo para la representación en Miss Universo tras suceder a Diana Silva.

Las críticas no se hicieron esperar y las redes se llenaron de comentarios de indignación. “Esto se salió de control”, “Yo no veo más Miss Universo ni Miss Venezuela”, “No tiene sentido”, “Inaceptable”, “No me parece”, “No le queda el título de miss”, “Nunca un Miss Venezuela me había dolido tanto”, expresaron algunos.

Revive el momento en el que conocimos a nuestra nueva soberana de la belleza, #MissVenezuela2023 Ileana Márquez 👑 Rt 🔃 si también sentiste emoción ❤️ pic.twitter.com/Tpy1WEXcpd — Miss Venezuela (@MissVzla) December 8, 2023

Como suele ocurrir después de los certámenes de belleza, las opiniones se mostraron de lo más divididas ante el hecho de que la elegida sea madre. Fueron muchos también quienes apoyaron este paso transgresor que abre el abanico de posibilidades y oportunidades.

Entre quienes más celebraron su éxito fue su hija Guadalupe, quien habló así de emocionada ante los medios al ser preguntada. “Estoy orgullosa, estoy muy agradecida a mi mamá, se esforzó mucho. Ese ha sido el sueño de toda su vida, para mí es como si yo hubiera ganado”, expresó orgullosa.

Ajena a cualquier crítica, la nueva Miss Venezuela celebró entre lágrimas y con gran emoción una gran ilusión hecha realidad.

Márquez es técnico superior en educación inicial, y, durante el concurso, confesó su pasión por la docencia, una labor con la que desea “inspirar, transformar realidades y cambiar el mundo”.