‘Simón’ queda fuera del Oscar y denuncian irregularidades en selección de película que representará a Venezuela

El director de Simón, Diego Vicentini, denunció en su cuenta de Instagram que la selección de la cinta que representará a Venezuela en la carrera por ser nominada a la categoría Mejor Película Internacional en la venidera edición de los premios Oscar estuvo plagada de irregularidades.

“Estamos súper desilusionados. En primer lugar, porque pensamos que nuestra película tiene los argumentos y méritos para ser elegida como representante para los Oscar”, escribió el realizador del largometraje que narra la odisea de un estudiante venezolano que evalúa pedir asilo político en Estados Unidos luego de ser encarcelado y torturado en el marco de las protestas antigubernamentales contra el régimen de Nicolás Maduro.

Vicentini explicó que la selección de la película la hace un comité organizado por la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos (ANAC). “Esa comisión debe deliberar, plantear argumentos de por qué una película debe ser elegida y luego se hace una votación”.

El cineasta indicó que históricamente el comité ha estado conformado por personas vinculadas a la industria cinematográfica nacional como Lorenzo Vigas, quien ha sido aclamado en el Festival de Cine de Venecia.

“Lo que nos han reportado es que este año no fue normal, en el comité había personas que no se sabía quiénes eran y que no se sabía qué criterio tienen”.

Vicentini informó que la votación concluyó con 10 votos a favor de Simón, 12 en contra y 2 abstenciones.

“Había un grupo de personas que no estaba dispuesta a escuchar argumentos sobre Simón, hasta mandaron a callar a un miembro que quería hablar a favor de la película. Además, uno de los integrantes del comité, Ray Ugencio, trabajó en la producción de la película que al final fue seleccionada (La sombra del sol). Fue el primer asistente de dirección”, comentó.

El también guionista de Simón sentenció que alguien que haya trabajado en alguna cinta que está en competencia no puede formar parte del comité y votar por ella. “Debe retirarse de la votación por conflicto de intereses. Consideramos que la ANAC debe responder por esto”.

El director expresó que entre los argumentos que posee Simón para haber sido seleccionada se encuentra que la propia Academia de los Oscar contactó al equipo de producción para incluir el guión en la colección permanente de su biblioteca.

Vicentini dijo además que la Academia del Cine Venezolano eligió a Simón para representar al país en la carrera por los premios Goya en España.

Aunado a eso, ya es la película venezolana más taquillera de 2023 y se llevó los principales premios en el pasado Festival de Cine Venezolano (Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Edición, Mejor Cinematografía y Mejor Actor de Reparto).

“Hay quienes están en posiciones de poder que harán lo que esté en sus manos por silenciarnos. Vamos a continuar haciendo todo por llevar la película lo más lejos posible, por seguir visibilizando nuestra historia, por que este grito de libertad y este abrazo de perdón que es Simón le llegue al resto del mundo”, concluyó.