Romeo Santos acusa a productora por retraso de 8 horas en concierto de Caracas

El cantante estadounidense Anthony Santos, mejor conocido como Romeo Santos, empezó a cantar a las 4:00 de la mañana de este lunes frente a una fanaticada que lo esperaba desde la tarde del domingo en la base aérea La Carlota, en Caracas.

“El rey de la bachata” culpó a la productora, Panteras Entertainment, tras aparecer en tarima ocho horas después de lo pautado. Se anunció para las 8:00 de la noche.

“Yo voy a hablar sin diplomacia esta noche. Ayer me monté a cantar a las 4:00 de la mañana en otro concierto (Aruba) por una misma situación de la empresa que organizó este evento. Una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia ustedes el público, mis músicos, mis técnicos y este servidor. Yo llevo 26 años de trayectoria”, aseguró el exlíder de la banda Aventura.

Al disculparse aseguró que los productores del evento estaban en Perú y debieron buscar un avión para llevarlos a Venezuela.

Y aunque admite que la situación era inexcusable, ofreció disculpas porque los menos responsables eran los fanáticos. “Lo único que puedo hacer es cantar hasta que el sol salga si ustedes me lo permiten”.

“Falta de respeto”

Aunque en los días previos hubo rumores de suspensión del show, los organizadores lo negaron y aseguraron que Romeo Santos se presentaría la noche del domingo.

En redes sociales abundan los videos de espectadores molestos, consideraron el largo atraso como una “falta de respeto”.

Un mensaje tras otro en tarima daba cuenta de que el cantante ni siquiera estaba en el país a la hora en que debía comenzar a cantar, razón por la que muchos abandonaron el lugar.

“El concierto comenzaba a las 7:30-8:00 de la noche, pero empezó a las 4:00 de la mañana, aproximadamente. Yo no pude verlo, me fui a mi casa a las 4:00 de la mañana, no soporté más, tenía frío. A la 1:00 de la mañana los organizadores del concierto salieron a decir que los técnicos de Romeo Santos estaban llegando a Caracas”, publicó una usuaria en la red social X (antes Twitter).

Poco antes del amanecer, Romeo Santos se subió a la tarima y comenzó el espectáculo.

“En esta tarima faltan elementos que vienen en el avión”, se escuchaba a un animador para explicar a los asistentes que no se podía comenzar sin los detalles faltantes, entre ellos, el cantante.

Ante esas palabras la gente gritaba: “Estafa, estafa”, y otra animadora decía: “Le pedimos paciencia con todo el respeto que ustedes se merecen”.