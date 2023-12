Ricardo Arjona se despide de los escenarios

El cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, comunicó recientemente a través de sus redes sociales que se retira de los escenarios debido a una afección de salud, específicamente en su columna.

El último espectáculo lo ofreció en la ciudad de Santiago, en Chile, luego de una gira de 159 conciertos y agradeció a los médicos que lo “pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente”.

Arjona, de 59 años de edad, confesó que lleva 6 infiltraciones en su columna en los últimos dos meses para poder terminar este periplo de presentaciones que formaron parte del tour Blanco y Negro.

“Vengo de la Argentina querida, que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía, me despido en este Chile de tantas historias y afectos”, escribió en su comunicado.

Arjona también extendió su agradecimiento a todo el equipo que lo acompañó en toda su trayectoria artística. “Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver”, agregó.

El poeta de la música resaltó que la gente siempre fue generosa con él, con ese “guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó”.

Arjona no coincide con la industria musical

El cantautor subrayó que en la actualidad no coincide con la industria musical y que su felicidad se basa en su familia y amigos, a quienes considera que son también su “guarida”. “No me falta nada, es más, me sobran tantas cosas”, dijo.