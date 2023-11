Realizarán tercera edición de Venezuela Game Show

Los días 24, 25 y 26 de noviembre, los espacios de la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), en Caracas, se llenarán de tecnología, innovación, torneos en línea, concurso de cosplay, música, entre otras novedades con la Venezuela Game Show episodio 3 (VGSE3), el evento gamer más importante en el país.

La actividad, que pretende reunir a lo más selecto del mundo geek, será respaldada por Movilnet, empresa de telefonía móvil.

Según una nota de prensa, la operadora de telecomunicaciones aprovechará para lanzar Movilnet-e que busca consolidar la conectividad de la cultura de entretenimiento electrónico, así como impulsar los e-sports y el talento de los jóvenes venezolanos.

Títulos disponibles

En la VGSE3, los participantes demostrarán todas sus habilidades, destrezas y estrategias en los distintos torneos de Mortal Kombat, Rocket League, Counter Strike, Valorant, League of Legends, FIFA, Just Dance, Free Fire, Gran Turismo, Call Of Duty Mobile, Fornite, y Street Fighter que estarán habilitados para convertirse en los ganadores de grandes premios.

Es importante recordar, que el segundo episodio de este gran evento, realizado el pasado mes de marzo de este año, convocó más 16 mil asistentes y 40 mil dólares en premios, siendo uno de los eventos gamer de mayor renombre en el país, y el cual comienza a resonar en el circuito latinoamericano de los e-sport en el mundo.

“Se trata de una súper producción que cuenta con el apoyo de Movilnet-e, junto con todos los demás patrocinadores que dan su espaldarazo en potenciar la cultura gamer venezolana”, explicó Movilnet.

Los interesados en participar tus entradas por Liveri de forma online o por las taquillas de Cinex de la Gran Caracas y CCCT.