Poor Things se lleva el León de Oro en Festival de Venecia

El Festival Internacional de Cine de Venecia concluyó el 9 de septiembre y anunció a la gran ganadora de su edición número 80.

El León de Oro fue otorgado a Pobres criaturas (Poor Things), la provocadora película dirigida por Yorgos Lanthimos con Emma Stone en el rol protagonista.

El filme aborda una trama similar a la del clásico Frankenstein, con una mujer que regresa a la vida tras los experimentos de un científico. La jornada de Bella Baxter por redescubrir su humanidad lleva al público a una exploración de la libertad sin ninguna clase de tapujos.

Luego de su proyección anticipada en el evento cinematográfico, el extravagante relato de Lanthimos se convirtió en uno de los títulos más aclamados de la temporada.

Durante varios días, Poor Things ostentó una calificación perfecta por los críticos según los datos de plataforma Rotten Tomatoes. Al cierre de esta nota, su puntaje continúa siendo sobresaliente, con 98% de aprobación en 46 reseñas publicadas.

Pobres criaturas no es un cuento de hadas, aunque su estética fantástica y psicodélica otorguen esa apariencia.

El largometraje está basado en la novela ¡Pobres Criaturas! Episodios de la Juventud del Dr. Archibald McCandless, funcionario de salud pública, del escritor escocés Alasdair Gray, publicada en 1922.

Además del triunfo de Poor Things, la gala también despide a sus visitantes con más películas premiadas. El León de Plata o Gran Premio del Jurado fue otorgado a Evil Does Not Exist del cineasta japonés Ryusuke Hamaguchi.

Por su parte, Matteo Garrone fue seleccionado como mejor director por su obra Io Capitano. La apuesta de Pablo Larraín por una versión vampírica de Pinochet en El Conde triunfó en la categoría de mejor guión.

Asimismo, la Copa Volpi a la mejor actriz fue a las manos de Cailee Spaeny por su protagónico en Priscilla de Sofia Coppola. Por otro lado, Peter Sarsgaard, estrella de Memory, tomó la Copa Volpi al mejor actor.

Este es el palmarés completo del jurado, presidido por el estadounidense Damien Chazelle.

Sección oficial

– León de Oro: Poor things, de Yorgos Lanthimos

– León de Plata Gran Premio del Jurado: Evil does not exist, de Ryusuke Hamaguchi

– León de Plata a la mejor dirección: Matteo Garrone, por Io, Capitano

– Premio Especial del Jurado: Green Border, de Agnieszka Holland

– Premio al mejor guion: El Conde, de Pablo Larraín

– Copa Volpi a la mejor actriz: Cailee Spaeny, por Priscilla

– Copa Volpi al mejor actor: Peter Sarsgaard, por Memory

– Premio Marcello Mastroianni al mejor intérprete emergente: Seydou Sarr por Io, Capitano

– León de Oro a la carrera: Liliana Cavani y Tony Leung Chiu-wai

Sección Horizontes

– Mejor filme: Magyarázat mindenre (Explanation for everything), de Gábor Reisz

– Mejor dirección: Mika Gustafson, por Paradiset brinner (Paradise is burning)

– Premio Especial del Jurado: Una sterminata domenica, de Alain Parroni

– Mejor interpretación femenina: Margarita Rosa, de Francisco por El paraíso

– Mejor interpretación masculina: Tergel Bold-Erdene, por Sèr sèr salhi (City of wind)

– Mejor guion: El paraíso, de Enrico María Artale

– Mejor cortometraje: A short trip, de Erenik Beqiri

Otros premios

– Premio Luigi di Laurentiis a la mejor ópera prima: Love is a gun, de Lee Hong-Chi

– Premio al mejor documental sobre cine: Thank you very much, de Alex Braverman

– Premio a la mejor película restaurada: Ohikkoshi (In movimento), de Shinji Somai

– Premio especial del Jurado Venecia Immersivo: Flow, de Adriaan Lokman

– Premio a la mejor realización Venecia Inmersivo: Empereur de Marion Burger, Ilan Cohen

– Gran Premio Venecia Inmersiva: Songs for a passerby, de Celine Daemen

– Premio del público Armani Beauty: Felicitá, de Micaela Ramazzotti