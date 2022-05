Bono ofrece concierto por la paz en el metro de Kiev

El músico irlandés Bono, de la banda U2, se presentó en una estación del metro de Kiev, en Ucrania, para mostrar su solidaridad con el pueblo, en un concierto por la paz.

El artista actuó junto al cantante Taras Topolya, líder de la popular banda ucraniana Antytila, quien se alistó al Ejército ucraniano y sirve a su país en la defensa de la nación tras la invasión rusa.

La estación de metro Khreshatyk, en Kiev, se convirtió en el escenario de este improvisado pero magnifico show.

Paul David Hewson, conocido por todos como Bono, líder de la banda irlandés U2, sorprendió el domingo a los ucranianos con su actuación en Kiev.

Sin duda el espectáculo representa una muestra del cantante en apoyo a Ucrania que vive un gran conflicto por la invasión rusa.

U2 es una banda de rock alternativo originaria de Dublín, Irlanda, formada en 1976 por Bono (voz). Lo acompañan en la agrupación The Edge (guitarra, teclado y voz), Adam Clayton (bajo) y Larry Mullen Jr. (batería).

Bono es la segunda celebridad internacional que visitó a Ucrania en los últimos días. También la actriz estadounidense Angelina Jolie realizó un recorrido por diversos refugios del país la semana pasada.

Visitó Ucrania en el marco de su labor como embajadora de la buena voluntad del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

La estrella la trasladaron a un lugar seguro cuando las alarmas por un posible ataque o bombardeo aéreo resonaron en las calles de Lviv.

La estación Khreschatyk es uno de los lugares más seguros de Kiev. Recientemente el presidente Volodímir Zelenski dio una rueda de prensa.

El concierto coincidió con el llamado Día de la Victoria sobre la Alemania nazi y el fin de la II Guerra Mundial en Europa.

El cantante y activista irlandés tomó el micrófono e interpretó para los grupos de ciudadanos congregados en la estación algunas piezas míticas de su repertorio, como Desire y With or without you, aunque el momento crucial se dio cuando cantó Stand by me.

La visita

Desde el pasado 24 de febrero, Ucrania vive en enfrentamientos tras la invasión de las tropas rusas, que han originado destrucción y muertes en el país.

Tanto Bono como The Edge los recibieron autoridades de los 3 municipios que les explicaron las atrocidades que los ocupantes rusos realizaron en esas zonas, donde se vuelve poco a poco a la vida en medio de un paisaje de destrucción.

También The Edge, el guitarrista de su banda, acudió con él a Borodyanka. Denunció que los rusos atacan a los poetas. “Eso significa que tienen miedo del arte”, aseguró a los periodistas.

En Bucha, lo recibió un sacerdote que le explicó los procesos de exhumación e identificación de cadáveres, Bono se interesó por cómo la Iglesia rusa podía explicar y justificar ante sus fieles tal destrucción.

Tras visitar la fosa, el cantante de U2 entró al templo para, según dijo, estar tranquilo y en silencio en un ambiente privado.

Su canción Walk on Ukraine llama a la comunidad internacional a apoyar a los ucranianos, tanto a los que luchan como a los que han huido.

“Todos rezamos con vosotros para que podáis alcanzar pronto la paz”, dijo Bono, según un vídeo colgado en la plataforma YouTube por varios portales ucranianos.

La actuación de Bono se dio por sorpresa, sin previo aviso, y dentro de las actividades del cantante en causas humanitarias de diversas partes del mundo, sea en situaciones de guerra, contra el hambre o contra estragos globales.

Los países occidentales han respondido con varios conjuntos de sanciones contra empresas e intereses de propiedad mayoritaria del estado ruso en un intento por poner fin al conflicto.