Acceso a páginas web que terminan en .ve está bloqueado

La cuenta de Twitter dedicada a evadir bloqueos y reportar restricciones de internet en Venezuela desde 2014, VE sin Filtro explicó por qué no se puede acceder a las páginas web con terminación en .ve.

VE sin Filtro indica que la falla se debe a unos cambios errados en la configuración del .ve por parte del Centro de Información de Red que está adscrita a Conatel.

El usuario explica que el problema con .ve -en esta ocasión- vino por un mal manejo de la configuración Dnssec. “DNS traduce nombres como https://twitter.com/ a direcciones IP para poder conectarse. Dnssec le da confianza y seguridad de no manipulación a las consultas DNS y al romperse se ignora”.

“No todos los servidores DNS (resolvers) toman en cuenta Dnssec, así que esto no afecta a todos los usuarios en internet. Muchos usuarios en Venezuela no notaron problemas, incluyendo en #Cantv quienes no modificaron su DNS. Otros ISP de #internetVE hicieron ajustes hace poco”.