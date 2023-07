Policías secuestrados por reclusos en Aragua tienen más de 24 horas en cautiverio

Los cuatro policías secuestrados este lunes, durante un motín en el centro de atención al detenido de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Morita, estado Aragua, continúan secuestrados a más 24 horas en cautiverio.

Según el director de la organización Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto, aún no se ha llegado a un acuerdo con los secuestradores. “En horas de la noche los detenidos entregaron un video que comprobaba el estado de salud de los secuestrados y les permitieron ingerir alimentos”, dijo Nieto a EFE.

A través de videos difundidos en las redes sociales, los reclusos solicitan a los funcionarios darse la vuelta para garantizar que no se les ha agredido. El último funcionario es señalado por uno de los presos (no identificado) como uno de los que hay “que pagarle todo, para que pueda dar algo”.

“Nosotros estamos exigiendo, ya que estamos recibiendo muchos abusos de estos policías”, comentó uno de los apresados no identificado en un video. Entre los actos que denunció el recluso está el pago de alimentos que reciben de sus familiares y los instrumentos que necesitan para cocinar.

El detenido también mencionó que deben pagar para ser llevados a los tribunales, para recibir la visita de sus familiares y para su estadía en celdas menos hacinadas. “Los que no tienen los pones en una celda de castigo e incluso duermen de pie”.

“Lo único que queremos es que esos fiscales vengan”

La mamá de la funcionaria Katerine Vargas, María Díaz, manifestó que ver a su hija como rehén es angustiante. En un video publicado en Twitter de la periodista Gregoria Díaz mencionó que es fuerte ver a su hija (mamá de dos niños) en esa situación.

“Lo único que queremos es que esos fiscales vengan o lo que esos muchachos piden, yo no me pongo de su parte porque eso no tiene perdón pero también está la vida de nuestros familiares. Allí está mi hija, ella tiene cuatro días (trabajando) ahí”, concluyó.

La mañana de este lunes se inició una revuelta de los privados de libertad. Mientras se realizaba un conteo de rutina retuvieron a los funcionarios, ataron y cubrieron con camisas para luego exigir la presencia de un juez y fiscal del Ministerio Público.

La protesta se da por presuntas faltas de las autoridades en el centro. Los reclusos en los videos también exigen ser trasladados a un penal para poder seguir pagando sus condenas.

Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicó en sus redes sociales un video de los funcionarios secuestrados en el que aseguran que no han sido maltratados por los reclusos y piden que se cumpla con la petición de traslado de los reos hacia el penal de origen. “Necesitamos que ellos se trasladen a su penal de origen y nosotros salir para donde nuestras familias, porque de verdad estamos angustiados”, destaca uno de los policías secuestrado.