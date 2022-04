Banda armada incendia vehículo del presidente de la Asociación de Ganaderos de Sifontes como represalia

@mlclisanchez

Eudes Perroni, presidente de la Asociación de Ganaderos de Sifontes en el estado Bolívar, informó que tres motorizados del grupo delincuencial Organización R incendiaron su camioneta al lanzar una bomba molotov justo frente a su residencia ubicada en el casco central de Tumeremo, capital del municipio.

Queman vehículo del Presidente de la Asociación de #Ganaderos #Sifonteshttps://t.co/fOvc3zRqNP Definitivamente la situación de los ganaderos cada día es peor,desde #Asogapal #Palmar #Bolivar repudiamos todo acto vandálico que perturbe la paz de los productores y ciudadanos. — Julio Malavé Colmenares (@jumalafe) April 12, 2022

Relató que, además, los delincuentes intentaron incendiar su casa, donde residen su madre de 99 años y sus hijos. “Cuando me asomo por la ventana ya habían prendido el carro, y los tipos venían hacia la ventana a echarle gasolina para prenderla. Reconocí a dos miembros de la OR y por eso denuncio que fueron ellos quienes atentaron contra mi vida, y contra mis bienes”, declaró.

El atentado ocurrió a plena luz del día, la mañana del lunes 11 de abril. El ganadero emitió la denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que no le dio garantías de protección.

“Ellos operan en complicidad con concejales de la Cámara Municipal”

Perroni define el atentado como una forma de retaliación por haber acusado públicamente a la organización delictiva de causar zozobra en el poblado con apoyo de funcionarios del gobierno y de haber convocado la hora cero, una protesta que inició el 31 de marzo, y que se extendió hasta el 2 de abril para denunciar los atropellos de la Guardia Nacional.

Durante esos días, el sector comercial estuvo paralizado, no por voluntad propia, sino bajo amenaza. Perroni señala que, aunque el poblado sufre atropellos por parte de funcionarios de la GNB, es el grupo armado el principal responsable de las extorsiones, amenazas, maltratos y asesinatos.

“Aquí desaparece gente, matan gente… nadie denuncia por miedo. Yo estoy denunciando porque no quiero eso para mis hijos, ni mis nietos. Son ellos (OR) quienes convocan a paro, no la población. Es cierto que funcionarios de la Guardia Nacional extorsionan al pueblo, a los comerciantes, a los mineros, pero quienes imponen el precio del dólar, del oro, cobran vacunas, matan e intimidan son ellos. Convocan a paro y después dicen que fue la Cámara de Comercio, o los consejos comunales. Son ellos quienes amenazan al comerciante de multarlos con gramas de oro si abren”, manifestó.

La Organización R tiene principalmente el control de las minas de Tumeremo, El Dorado, Las Claritas y El Callao -excepto el sector El Perú-, y ha sido señalada por asesinatos y castigos ejemplarizantes para controlar la producción aurífera.

“Ellos operan en complicidad con emisoras de radio, con concejales de la Cámara Municipal que son de la misma banda de delincuentes, al igual que el excandidato a la Alcaldía de Sifontes por el PSUV que está inhabilitado, Daniel Romero también está involucrado. La verdad hay que decirla para que la gente se entere”, manifestó.

156 productores agropecuarios víctimas de extorsión

No es la primera vez que el ganadero sufre un atentado como este, relató que antes y después de las elecciones regionales de noviembre de 2021, a las que se postuló por el partido Ecológico de Venezuela para aspirar a la Alcaldía de Sifontes, el grupo mató al menos 16 de sus reses, una pérdida de más de dos mil dólares. También reporta que antisociales vertieron azúcar en el tanque de combustible de su vehículo.

El hombre no pisa su finca desde hace cuatro años porque más de una vez lo han buscado ahí para matarlo. La última vez golpearon y amordazaron a sus empleados. “Nosotros producimos la comida de este pueblo, trabajamos el campo porque es lo que sabemos hacer, no somos mineros, y este grupo quiere apoderarse de todo”, denunció.

Asegura que los 156 ganaderos que trabajan en Tumeremo están en la misma situación, trabajan bajo extorsión y con miedo de perder su producción. “Tienen que pagar vacunas por una pseudo protección, y entonces les toca tener metidos a esos grupos en la finca por tres o cuatro días, lo que es un peligro para los productores”, explicó.

La asociación local no tiene cifras oficiales de cuántos productores han abandonado sus fincas por la violencia de los grupos armados en los últimos años, ni la magnitud de la pérdida de inversión y cómo eso afecta la producción ganadera actual en la localidad minera, pero asegura que el grado de afectación en grande.

La Federación de Productores Agropecuarios del estado Bolívar (Feproagro Bolívar) advirtió que la recuperación agropecuaria en el estado pasa por, entre otras cosas, garantías de seguridad.

Durante 2020 el gremio estimó que la producción de carne y queso tuvo una caída del 40% en comparación con 2019, y esto se debe no solo a la falta de combustible y fertilizantes, sino también a la influencia del pranato en territorios otrora de tradición ganadera, y ahora, de tradición minera en el sur de Bolívar.

Estos grupos acorralan a los productores ante la incompetencia, y en ocasiones aquiescencia del Estado.