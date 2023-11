Reabren paso en la troncal 10 después de más de 48 horas de protesta

La Zona Operativa de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del estado Bolívar confirmó en su cuenta en Instagram, la reapertura del paso vehicular en la troncal 10, específicamente a la altura del sector La Increíble, en el municipio El Callao.

La vía fue cerrada la noche del sábado 18 de noviembre por alrededor de 80 mineros de La Increíble, quienes temían ser desalojados de la mina.

“Un aproximado de 80 personas mantienen bloqueada las vías con barricadas y cauchos, obstaculizando el libre tránsito automotor. Los mismos exigen la presencia del comandante del Gpamo, debido a que en días anteriores fue tomada la sede de una iglesia en el Barrio La Esperanza de manera arbitraria y la comunidad se siente agraviada”, indicó el parte policial sobre el inicio de la protesta que se extendió por más de 48 horas.

El Gpamo corresponde a las siglas del Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco, organización a la cual en reiteradas oportunidades han denunciado por cometer presuntas arbitrariedades.

Desde la noche de este lunes se manejaba información sobre el cese de la protesta, luego de que permitieron el paso en grupos de 10 vehículos cada cierto tiempo, en sentido Guasipati-El Callao. La confirmación de las autoridades sobre el cese del reclamo se realizó a las 7:30 de la mañana de este martes.

Esta manifestación en la troncal 10 del estado Bolívar fue la segunda en menos de tres días. El viernes 17 de noviembre también hubo cierre vial, pero la protesta se levantó el mismo día en la noche.

“Viajé el sábado a Tumeremo. En El Cintillo eché gasolina y allí nos dijeron que la tranca la habían levantado la noche anterior. Nos regresamos esa misma noche a Puerto Ordaz y cuando pasamos nuevamente por ese sector de El Cintillo, camioneros nos preguntaron si había o no tranca. Dijimos que no porque a las 7:00 pm, cuando pasamos por la plaza de las Madamas no había nada. Parece que cerraron la vía minutos después de que pasamos”, contó una fuente.

Hasta ahora se desconoce si hubo un acuerdo o negociación para el levantamiento del cierre vial en la troncal 10.