Pacientes del hospital de Maturín tienen que comprar todo para ser operados

Los pacientes que a diario acuden al Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar denunciaron a los micrófonos de Radio Fe y Alegría Noticias, que deben comprar todos los insumos que necesitan para poder ser operados, ya que en el centro de salud no se consiguen los medicamentos ni el material médico quirúrgico.

Los más afectados por la falta de insumos en las áreas más críticas del centro de salud más importante de la entidad oriental, aseguraron que de acuerdo a la cirugía que necesite, dependerá el costo de la larga lista de insumos que le envían los médicos.

Eulises Meneses, familiar de un paciente de traumatología, detalló que “aquí no hay insumos, no hay nada, porque aquí dicen que surten de medicamentos y resulta que te piden una larga lista de insumos, a mi familiar le han pedido de todos, desde las inyectadoras hasta los clavos que le van a colocar, entonces para unas cosas hay dinero y para otras que son de suma importancia no hay, deben ser más serios a la hora de hacer política”.

En Pediatría tampoco hay nada

En el caso de los pacientes de Pediatría estos aseguraron que solo algunos exámenes se realizan en el área del Laboratorio Central del Manuel Núñez Tovar, y deben hacer toma de la muestra en un centro privado, esto para algunos es demasiado costoso y a veces no lo pueden pagar.

Alexandra Álvarez, madre de una menor hospitalizada, explicó que aunque los médicos están pendientes de la evolución de su hija, y que la dirección del hospital ha cubierto parte del tratamiento, ella debe pagar los estudios.

“No todo es como parece, porque nosotros tenemos que traer las inyectadoras, pagar los rayos equis y además hacer otros estudios de laboratorios, con el que muchas veces no contamos, vengo de una comunidad rural de Maturín, y para nosotros la situación es más compleja, aunque no me quejo de la atención del personal de salud”.

Estos familiares piden a las autoridades que tiene que vigilar y estar en constantes monitoreo para que los medicamentos verdaderamente lleguen a las personas que verdaderamente lo necesitan.

El equipo reporteril de Radio Fe y Alegría Noticias trató de conversar con el director del hospital central de Maturín, Dr. Gustavo Lara, y su equipo de trabajo aseguró que éste no se encontraba en las instalaciones.

De igual forma, la autoridad única de Salud, Dr. Víctor Dávila, cuando fue abordado por el equipo de periodistas, aseveró que solo ha “escuchado quejas y nada más”.