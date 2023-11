Intervención de cárcel de Vista Hermosa no tomó por sorpresa a reclusos y familiares

A las 5:00 am comenzó el operativo con que se intervino oficialmente el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocido como la cárcel de Vista Hermosa. A eso de las 6:00 am, las visitas que seguían en el centro comenzaron a ser desalojadas.

No hubo violencia hacia familiares, ni disparos dentro del penal, ya que hubo colaboración de los reclusos, pues desde hace días se sabía que era el turno de la intervención de Vista Hermosa.

Todos los accesos hacia el centro penitenciario estaban tomados por un cordón de la Guardia Nacional. Afuera de la cárcel el despliegue militar era mayor: motos, VN4, vehículos oficiales y los autobuses que trasladaban a los privados de libertad.

A las afueras de distintos accesos estaban los parientes, a la espera de información, al menos a dónde serían trasladados.

“Lo que queremos nosotros los familiares es saber para dónde nos lo van a trasladar. Desde que se metieron ahí y los sacaron, nadie nos da información de nada. Y eso es lo que todos queremos saber. Qué está pasando con ellos, qué es lo que están haciendo, si de verdad están revisando los expedientes, si van a dar libertad, si es verdad que los procesados van a un sitio y los sentenciados a otro. Esas son las incógnitas que nosotros tenemos”, dijo una de las parientes.

“Hace rato pasaron unos autobuses y nos hacían señas de que iban para El Rodeo III, otros para Yare. Estamos esperando que nos confirmen porque no sabemos a dónde los van a mandar. Voy a esperar que sea mi esposo que me llame y me diga a dónde lo llevaron”, comentó la pareja de uno de los reclusos.

La incertidumbre y desesperación era mayor entre familiares que viven en Ciudad Bolívar o el resto del estado.

“Si ya de por sí se nos hace difícil mandarles la comida a veces o venir para acá porque trabajamos, imagina que lo lleven a otro sitio más lejos”.

Y es que esa es la realidad de los parientes que no viven en Ciudad Bolívar. La madre de uno de los privados lleva siete años viajando de Guárico a San Félix, donde vive su suegra, y de allí a Vista Hermosa.

“Lo que no quiero es que me lo trasladen más lejos. Que me quede más cerca para poder visitarlo. Yo vengo de mes a mes, porque no puedo viajar seguido por los gastos y traigo un saco de comida”.

En otros autobuses lograron gritar a familiares que iban a Barcelona. De hecho, poco antes de las 3:00 pm salieron cuatro buses del penal de Vista Hermosa, los cuales -sin ser escoltados- tomaron carretera hacia el estado Anzoátegui.

Según declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, en el lugar desmantelaron un “centro de extorsión que operaba para todo el país”. Agregó que con la toma de Vista Hermosa, uno de los centros más poblados, han “avanzado en 99,9% de la toma completa de todos los centros para que entren en el reimpulso penitenciario”.

Trascendió que en el lugar incautaron: 2 armas largas de escopeta, 43 armas cortas, 5 subametralladoras, 1 granada fragmentaria, 10 lacrimógenas, 89 cargadores y 1 lanza granadas.

En la cárcel de Vista Hermosa había piscina, discoteca, estadio de béisbol, conejos, cochinos, patos, un centro odontológico y una iglesia. En total fueron 1.228, entre penados y reclusos, trasladados a otros centros penitenciarios.