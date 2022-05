Exigen a Fiscalía investigar falsas denuncias contra productores agropecuarios de Piar

No es la primera vez que productores agropecuarios de Piar, específicamente de Valle El Candado, acuden a la Fiscalía para denunciar el acoso y hostigamiento de uno de sus vecinos con presuntas intenciones de apoderarse de sus tierras. Varios de ellos tienen incluso medidas de protección que aseguran no cumple el denunciado, quien ahora figura como un contra demandante de los afectados, para quien han observado mayor diligencia judicial.

“Los productores del municipio Piar nos vinimos a la ciudad, paramos nuestras actividades porque estamos cansados ya de un señor de nombre Orlando Aguilar que se ha metido con todos los campesinos, tratando de desplazarnos, simulando hechos que no son verdad y trayéndolos hasta esta Fiscalía, la cual de una manera ejemplar y rápida le recibe todas las denuncias falsas y que de alguna manera envían a los organismos de seguridad, como Guardia Nacional y Cicpc”, denunció George Bello, productor agropecuario.

Recordó todas las denuncias que han hecho y que a la fecha no hay resultado concreto por parte de las instituciones competentes.

“¿Quieren que le entreguemos la producción? Pues no, venimos a exigir justicia. Pedimos una investigación clara porque presumimos que hay terrorismo judicial en este caso. No vamos a parar la producción. Si una persona, utilizando los medios de justicia nos va a querer reemplazar, está equivocada, somos productores, la comida que se come en casi todo Caroní a nivel de hortalizas y productos agropecuarios, se producen en Piar. Si aquí no nos paran iremos a hablar con el fiscal general en Caracas, para que investigue”, sostuvo Bello.

Cuestionó también que el señalado los amenace con un documento de citación, el cual solo lo manejan los fiscales.

“Nuevamente se hace entrega de otro escrito ante la Fiscalía, debido a los abusos y el acoso del que hemos sido objeto. Este señor, José Orlando Aguilar Guevara, se ha dedicado a perturbar la producción de nuestro país y atenta contra la soberanía alimentaria. Hemos tenido que solicitar medidas de protección ante el tribunal de primera instancia. La Fiscalía 16 también otorgó medidas de protección a favor de uno de nuestros productores y este señor viola las medidas de protección y nada pasa”, denunció la también productora agropecuaria Josanna Sebastia.

Destacó que, aunque incentive a los demás productores a denunciar, estos se desaniman al observar la falta de respuesta de las autoridades.

“Entonces viene este señor con su intención de tergiversar lo que está pasando y se convirtió en un denunciador de oficio. Viene a esta Fiscalía, hace denuncias de las mismas causas, haciendo uso y abuso de los mecanismos del Estado, creando congestionamiento judicial, para que todos los fiscales se aboquen a él nada más, y hace denuncias falsas contra los productores. Él sabe que ha cometido delitos de perturbación y agavillamiento contra los trabajadores. Ahora acusa a los vecinos que están produciendo para que dejen sus actividades agrarias”, señaló Sebastia.

Agregó: “Nos denuncia de ladrones, que tenemos drogas, armas… yo quisiera que fueran hasta allá para que vean cuántos litros de leche se producen, kilos de queso, pimentón, tomates, plátanos”.

Son alrededor de 30 productores agropecuarios los afectados, quienes tienen 30, 25 y 18 años dedicados a esta actividad en la zona.