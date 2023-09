De Upata para el mundo: Axel Hernández consiguió medalla de bronce en la Olimpíada Internacional de Cálculo

@guillecro_

El estudiante Axel Hernández dejó nuevamente el nombre de Upata por todo lo alto tras conseguir el tercer puesto en la Olimpíada Internacional de Cálculo (ICO). El joven matemático sumó otro trofeo a sus vitrinas, después de ganar en 2022 la medalla de oro en la Olimpíada Internacional Latinoamericana de Matemática Cepreinmat.

El genio upatense de tan solo 12 años compitió contra adversarios de nivel preuniversitario y universitario del continente asiático. A su vez fue el único representante de Venezuela en la ICO. Bajo este contexto, la participación de Hernández es histórica para el país. Consiguió destacar entre la élite mundial.

La próxima meta a cumplir para el upatense es participar y ganar la Olimpíada Internacional de Matemáticas (IMO). Axel quiere convertirse en el primer venezolano en cantar victoria en dicha competencia. Por otro lado busca obtener buenas calificaciones para aspirar a entrar a una universidad y convertirse en ingeniero. Para ello, Hernández sigue estudiando y practicando todos los días. Además de las matemáticas, Axel asiste a clases de inglés, informática y muestra interés por la robótica. También acude a tutorías personalizadas para aprender y reforzar temas asociados a la materia.

El destacado estudiante resaltó la importancia de romper el mito de que las matemáticas son complicadas e invitó a toda la juventud venezolana a participar en las Olimpiadas Nacionales para demostrar que en el país existe mucho talento.

“Hay muchos niños y jóvenes en toda Venezuela que por sus propios medios están representando a Venezuela internacionalmente. Los animo a que sigan adelante, a que se esfuercen y le demuestren al mundo entero que Venezuela tiene talento. Los niños que no están en el mundo de las Olimpiadas de Matemáticas no les tengan miedo que es muy bonito una vez que lo entiendes”, aseveró Axel.

La constancia dio frutos

El éxito de Axel es gracias al cúmulo de horas de estudio y sacrificio para poder lograr sus sueños. Desde que se aficionó a las matemáticas en 2020, mientras veía clases online, el joven nunca dejó de aprender y buscar adquirir nuevos conocimientos. De hecho, entendía temas como álgebra, geometría y aritmética que, para su edad, es una proeza.

También la ayuda de sus padres fue fundamental para que Axel siguiera estudiando y empapándose de nuevos temas: descargar videos, apoyo moral y motivación. A pesar de que la situación económica de la familia de Axel no le permite financiar clases o cursos externos con relación a las ciencias, sin embargo, la contante compañía y el soporte nunca han faltado.

“Esas ganas de él de estudiar nos motivan a mí y a mi esposa, y no nos podemos parar, si él nos dice que quiere estudiar eso no podemos negárselo. Por factores económicos no hemos podido darle lujos, pero no le negamos las ganas que él tiene de comerse el mundo”, comentó el padre de Axel.

Si bien el fuerte de Axel son las competencias de matemáticas, también disfruta explicar y enseñar sobre la materia. En marzo de este año celebró el Día Mundial de la Matemática realizando ponencias a alumnos de cuarto y quinto año de distintas sedes educativas de Upata.