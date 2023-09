Sociedad Orquideológica de Caroní celebra IV Muestra Suroriental de Orquídeas en homenaje a Masayra Bello

Tras 42 años de siembras, capacitaciones y experiencias, la Sociedad Orquideológica de Caroní (SOC) celebrará en Ciudad Guayana su cuadragésimo tercer aniversario, junto a la IV Muestra Suroriental de Orquídeas, en homenaje a la socia y servidora activa por más de 12 años, Masayra Bello. Siendo el sábado 9 y el domingo 10 de septiembre los días elegidos para su realización en las instalaciones del Hotel Rosa Bela, ubicado en la parroquia Unare del municipio Caroní.

Richard García, actual presidente de la sociedad, habló ante Correo del Caroní con denuedo y pasión sobre el trabajo cultural, ecológico e histórico elaborado por la institución a través de los años, gracias a las acciones voluntarias de decenas de profesionales, quienes -colmados de alegría e ilusión- invitan a toda la ciudad a la cita, para que familias enteras puedan presenciar lo que se ha preparado durante los últimos cuatro meses para exaltar a la flor de mayo, flor nacional venezolana.

Asimismo indicó que “estamos haciendo la muestra en honor a Masayra Bello, para darle agradecimiento por tanto aporte y ayuda durante 12 años siendo un baluarte importante para el crecimiento de la SOC, con el aporte de sus plantas, tips, cuidados, y de sus ejemplos de cultivo. Por eso decidimos hacer esta muestra en honor a ella”.

Durante el evento se presentarán importantes y emblemáticas agrupaciones musicales regionales como Canticum Merú, Coral UCAB Guayana, Grupo Tambó, entre otros.

Dado que las orquídeas están esparcidas en las zonas tropicales de todo el mundo, en Venezuela se cultivan numerosas especies.

La Cattleya Mossiae fue nombrada flor nacional el 23 de mayo de 1951 por decreto presidencial del entonces presidente de la Junta de Gobierno de Germán Suárez Flamerich.

Estas son plantas distinguidas y elegantes, capaces de enamorar a conocedores de la naturaleza e incluso a quienes no poseen tanta información sobre sus más de 30 mil especies. Sus singulares colores son admirables ante los ojos de cualquier persona, porque a pesar de que las flores y sus fragancias transmiten emociones a quienes las miran, las orquídeas evocan pureza, sosiego, frescura y armonía.

García expresó que la IV Muestra Suroriental de Orquídeas es un regalo para la ciudad, un espacio propicio para despejar la mente mientras se disfruta de la paz y de la belleza que transmiten estas plantas. Agregó que es necesario aprovechar dichos espacios para salir de la rutina y educarse.

Quienes asistan al Hotel Rosa Bela deberán brindar una colaboración de 60 bolívares a la SOC, con el propósito de recolectar fondos. La exposición iniciará desde las 8:00 de la mañana, extendiéndose durante todo el día hasta las 7:00 de la noche.

Guayana entre las regiones más ricas del mundo orquideológico

Para el presidente Richard García, la SOC tiene más de 30 años haciendo ciudad, y explicó que “nosotros llevamos al guayacitano a dar un paseo por el mundo orquideológico, acá mismo en Bolívar a través de esta planta tan maravillosa que, escúchese bien, está en la cúspide del reino vegetal al ser en especies a lo largo y ancho de todo el mundo”, dijo.

Según información del portal web venezolano Notilogía, los estados Aragua, Carabobo, Bolívar, Lara, Mérida, Miranda, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Yaracuy forman parte de las entidades más pobladas de orquídeas, pero en palabras de García, la Región Guayana está vestida de la exuberancia de estas flores.

La SOC las ha sembrado en el Parque La Llovizna, en el Parque Cachamay, en la plaza del Centro Cívico de Puerto Ordaz, en la iglesia Nuestra Señora de Coromoto y en otras localidades.

Un artículo de El Estímulo expone la existencia de un “mundo de orquídeas en Canaima”, presentes en los paradores turísticos del sur del estado, cuidados por un equipo de biólogos, botánicos, jardineros, paisajistas y fotógrafos.

Una anhelada exposición nacional

En función de lo antes expuesto, las sociedades orquideológicas nacionales realizan un evento anual, con la visita de extranjeros trinitarios y brasileños. En años anteriores, el Ecomuseo del Caroní se vestía de gala y recibía a cientos de personas. Richard García dio más detalles respondiendo varias preguntas.

– ¿Por qué se tendrá una muestra suroriental y no una exposición nacional?

– Hacemos muestras surorientales después de la pandemia, y debido a las complicaciones de traslado que tenemos acá en el estado con el tema de combustible, no nos pueden visitar nuestros compañeros del resto del país. Aún así, vienen para esta Cuarta Muestra Suroriental representación de los estados Anzoátegui y Monagas, que están un poco más cerca de Bolívar. Y no obstante, de Caracas viene un amigo que ya es segunda vez que nos visita, el señor Reinaldo Roberts, de Bromelia Manía.

Otra de las cosas que te iba a decir, es que el evento de nosotros se caracteriza no sólo por presentar parte de nuestra colección de orquídeas, sino también damos espacio a otra gente, porque en el mundo orquideológico se compagina mucho con el cultivo de las bromelias, son como muy afines. Entonces, hay gente también muy amante de las bromelias, y por eso ya por segundo año consecutivo estamos invitando a este señor que cultiva una belleza de bromelias, para que nos acompañe. También va a estar la artista plástica Luisa Melia Guerra, quien es casi una socia ad honorem nuestra. Tiene muchos años acompañándonos, va a presentar parte de su colección de pinturas hechas con los dedos, y siempre ambientada en el mundo de orquídeas indígenas y vírgenes, y todo esto representando también nuestra región.

– ¿Cuáles actividades suele hacer la sociedad en Caroní?

– Fíjate, yo vengo del Zulia, pero así como me pasó a mí, que llegué acá a Guayana, y pues, me enamoré de su espacio, de sus paisajes, de su gente, y de la belleza que tiene en plantas, en árboles, en flores, o sea, una broma que impacta a la vista, pero de buena manera… Entonces me sucedió como a los fundadores cuando conocieron la variedad de orquídeas de Bolívar y Amazonas.

Recientemente hicimos un trabajo de siembra en el Parque La Llovizna con Rotary Guayana y nos apoyamos también con los guardaparques. El trabajo práctico lo hicimos nosotros, ya que somos quienes sabemos cómo sembrar las plantas, en qué sitio se va a desarrollar y va a crecer, que es lo que nosotros queremos, que la gente camine por esos parques, por esos árboles y que cuando mire hacia arriba vea esas los ramos de orquídeas.

El día de las madres hicimos una exposición en el Centro Comercial Ciudad Alta Vista II y captamos a mucha gente que se acercó a fotografiar y allí les hablamos sobre nuestros cursos y capacitaciones básicas, pues toda persona que quiera asociarse debe conocer las nociones elementales de cómo cuidar una planta.

– ¿Quiénes imparten los cursos?

– Nosotros mismos. Fíjate tú que la sociedad siempre ha sido rica en profesión. Hemos tenido biólogos, abogados, economistas, ingenieros metalúrgicos, médicos, contadores, abogados, de todo tipo. Pero lo que tenemos todos en común, indistintamente de la especialidad que tenga cada uno, es el amor por las orquídeas.

Eso es lo único que nos lleva y nos mantiene juntos en esta gran familia, porque es que nosotros, claro, nos llamamos jurídicamente Sociedad Orquideológica del Caroní, que es una sociedad sin fines de lucro, pero es que realmente no es una sociedad, es una familia. Y te lo digo, porque cada mes nos reunimos para dictar cursos a nosotros internamente, para ir ampliando nuestro conocimiento, pero también celebramos los cumpleaños, el fin de año hacemos el cierre del ejercicio del año con un almuerzo de fin de año, con intercambio de regalos, celebramos los cumpleaños de los socios.

“El ciudadano necesita que regresen las obras de teatro”

Actualmente la SOC está conformada por más de 40 integrantes que comparten gran interés por la ciudad y las orquídeas.

“Queremos que ese evento sirva para conmensurar, bajar el estrés, aliviar el peso de tantas adversidades que cargamos durante tanto tiempo últimamente. Eventos de esparcimiento… El ciudadano necesita que regresen las obras de teatro, los eventos musicales que presentaban las empresas básicas en sus teatros, las exposiciones de cuadros y esculturas y obras que se presentaban en la Sala de Arte de Sidor, en la Sala de Arte del Sur, que lamentablemente cerró. Tantas cosas que necesita la ciudad para formar precisamente al ciudadano en eso, en hacerse más gente”, enfatizó.